香港出現三宗鼠傳人E型肝炎 一名患者曾到過台灣

2019-05-16 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



香港鼠患嚴重，鼠傳人戊型（E型）肝炎接連出現三宗，其中一宗個案患者曾到過台灣。專家提醒嚴重性後，港府開始緊張，16日召集跨部門會議，商討對策並聽取專家意見。

港府食物及衞生局長陳肇始稱，雖未能確定感染源頭及途徑，但當局絶不掉以輕心，召開跨部門會議，商討對策並聽取專家意見，從公共衞生，個人、環境和食物衞生；以至防控鼠患方面着手，以防出現更多大鼠戊型肝炎感染個案。

與之同時，港府食物環境衛生署已派員到感染個案居住的南區、九龍城區及屯門區巡視，加強清洗公眾地方及檢控違例棄置垃圾人士。

香港去年9月曾發現全球首宗人類感染大鼠E型肝炎（rat Hepatitis E virus ，HEV）個案，到去年11月發現第二宗個案，兩名患者均住住在九龍的黃大仙區。

香港衞生防護中心14日曾公布，香港發現三宗人類感染大鼠戊型肝炎新增個案，三名患者分別居於九龍城、南區海怡半島及屯門友愛邨，三人的血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

其中首兩宗個案分別涉及一名有長期病患的81歲男子及一名有長期病患的67歲男子，均曾出現肝功能異常，情況一直穩定，無需入院。而67歲男病人曾於潛伏期內到台灣及韓國。

第三宗個案患者住在友愛邨的74歲男子為長期病患，曾出現肝功能異常，因長期病患於4月28日入住屯門醫院接受治療，並於5月4日病故。

香港大學微生物學系臨床助理教授薛達說，三宗個案分佈在港九新界，擔心全港市民都有機會接觸到病毒，指年紀大及長期病患者都較大機會受感染，但相信目前人傳人機會不大，提醒市民要注意個人及環境衞生，進食前要洗手。