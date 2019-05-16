香港黃之鋒藐視法庭判刑兩月 即刻入獄

2019-05-16 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



香港眾志祕書長黃之鋒多年前在「占領中環運動」期間，因阻礙執達主任在旺角清場，被控刑事藐視法庭，獲判監3個月後提出上訴。香港高等法院上訴庭16日判黃之鋒監禁2個月，須即時返回監獄服刑。退庭後黃之鋒立即被法警押解上囚車離開法院。

黃之鋒為香港泛民主派的年輕代表人物，多年前因為發起反對政府修改教科書而一舉成名。2014年底「占中運動」爆發時，他積極參與，多次被捕和被判刑。

在「占中運動」期間，黃之鋒因為阻撓執法人員在旺角進行清場而被拘捕，去年被高等法院原訟庭裁定其藐視法庭罪名成立，判刑3個月。黃之鋒不服上訴，上訴庭16日下午把刑期減至2個月，須即時入獄。

中通社報導，法官宣布判決時表示，刑事藐視法庭威脅到整體司法工作的妥善執行，是對法治、香港的根本結構和基石的直接挑戰。黃之鋒的刑事藐視行為嚴重、輕蔑和蓄意違反法庭命令，原審法官裁定他參與的程度既深入且廣泛及扮演領導角色是有充分的證據支持，並且明顯是正確的。

法官認為，黃之鋒的行為等同直接及正面挑戰法庭，對法庭構成侮辱。而黃之鋒對其行為的種種解釋，不論是個別或共同考慮，均無法實質減輕其刑事藐視法庭行為的罪責及嚴重性。即使考慮了他在犯案時尚屬年輕及其個人情況，最合適的處理方法仍是即時判監。