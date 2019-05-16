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六四前夕 中國封鎖所有語言版本維基百科

2019-05-16 17:32世界日報 中國新聞組／北京16日電

維基媒體基金會15日證實，中國從今年4月起封鎖所有語言版本的維基百科（Wikipedia）。北京原本只封鎖中文版維基百科，如今擴大範圍至所有語言版本。

中央社報導，營運維基百科的非營利組織維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）發言人連恩（Samantha Lien）在電郵中表示：「維基媒體基金會4月發現，從中國境內無法連上維基百科。」「經仔細分析內部流量報告後，我們可以證實維基百科所有語言版本皆遭封鎖。」

臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Instagram以及其他社群媒體長久以來一直在中國遭封鎖。

諸如1989年發生的六四天安門事件和西藏等涉及敏感議題的個別維基百科條目，過去一直被中國封鎖，但維基百科主網站仍可連上。

中國網路當局通常在重大政治活動或敏感事件周年前夕，加強網路審查。今年6月適逢中國軍方鎮壓天安門民主運動的六四事件30周年。

維基百科疑似遭北京全面封鎖消息於今年4月開始浮上檯面，當時部分中國網友在社群媒體抱怨維基百科連不上。

追蹤中國網路審查現況機構GreatFire.org實測後發現，4月23日起從中國境內就開始連不上維基百科。

中國國家互聯網信息辦公室未立即回應路透的傳真置評要求。中文版維基百科2015年起即遭中國網路「防火長城」封鎖擋下。連線雖不時會中斷，但其他語言版本的維基百科大致仍可連上。

連恩表示，維基媒體基金會未接獲當局說明遭封鎖的通知。

維基百科語言北京

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