習近平8度提「開放」 構建亞洲命運共同體

2019-05-16 16:29 世界日報 中國新聞組／北京16日電



「亞洲文明對話大會」15日於北京開幕，中國國家主席習近平出席開幕式，並在發表《深化文明交流互鑑 共建亞洲命運共同體》的演講中，八次提到「開放」；中新社引述學者分析，認為這是中國再次詮釋出鮮明態度：中國正透過自身的開放，構建「亞洲命運共同體」，助推亞洲經濟一體化進程，尤其是在單邊主義和逆全球化抬頭的當下，未來的中國，必將以更加開放的姿態擁抱世界。

文章指出，從「一帶一路」國際合作高峰論壇到上合組織峰會，從博鰲亞洲論壇到中國進口博覽會，「開放」成為習近平在主場外交場合不斷強調的關鍵詞。此次演講中，在作出「國際形勢的不穩定性、不確定性更加突出，人類面臨的全球性挑戰更加嚴峻」的最新判斷後，習近平從古今文明的角度論述「開放」：「亞洲文明是在自身內部及同世界文明的交流互鑑中發展壯大的，開放是歷史的啟示。」

習近平在演講中強調，希望亞洲各國秉持開放精神，推進政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，共同構建亞洲命運共同體、人類命運共同體。

首都師範大學歷史學院特聘教授寧強認為，中國剛剛走過改革開放40周年，對「開放」的經驗認知尤為深刻，因此中國提出共建「一帶一路」倡議及構建人類命運共同體主張，都是在追求構建一個更加開放的亞洲，一個更加開放的世界。

文章引述全球化智庫理事長王輝耀表示，中國正透過自身的開放構建亞洲命運共同體，助推亞洲經濟一體化進程，文明對話將發揮重要作用。

王輝耀說，「尤其是在單邊主義和逆全球化抬頭的當下，回溯亞洲文明開放、互鑑的歷史，將更加堅定開放的決心，也將凝聚亞洲的信心。」