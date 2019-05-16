中共黨刊重登習近平講話 坦言中國經濟大而不強

2019-05-16 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共中央機關刊物「求是」今天出版最新一期，重新刊登了中共總書記習近平2016年1月的一次講話，主題是深入理解新發展理念。習在談話中坦言，雖然中國經濟總量躍居世界第二，但大而不強、臃腫虛胖體弱問題相當突出，主要體現在創新能力不強，這是中國這個經濟大塊頭的「阿基里斯的腳跟」（指致命缺點）。

值得關注的是，「求是」今天重刊習近平這篇談話稿，正值中國經濟面臨增速放緩，以及與美國貿易戰升溫之際。

習近平在文章指出，總體上看，中國關鍵核心技術受制於人的局面尚未根本改變，創造新產業、引領未來發展的科技儲備遠遠不夠，產業還處於全球價值鏈中低端，軍事、安全領域高技術方面與發達國家仍有較大差距。

習近平進一步說，中國是世界第二經濟大國、最大貨物出口國、第二大貨物進口國、第二大對外直接投資國等，但中國經濟大而不強問題依然突出，人均收入和人民生活水平更是與發達國家不可同日而語。