大陸四艘國產導彈驅逐艦同時退役

2019-05-16 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中共軍報記者微博今天發布消息稱，北部戰區海軍某驅逐艦支隊官兵在旅順某軍港碼頭整齊列隊，為即將同時退役的大陸國產第一代導彈驅逐艦開封艦、大連艦、遵義艦和桂林艦舉行退役儀式。

這四艘戰艦服役均超過30年。其中，開封艦舷號109，大連艦舷號110，遵義艦舷號134，桂林艦舷號164。