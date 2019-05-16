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《逃犯條例》硬修例 泛民律師：港府一意孤行

2019-05-16 14:08世界日報 香港16日電

律師公會批政府一意孤行 歐新社
律師公會批政府一意孤行 歐新社
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對於香港當局決意修改《逃犯條例》，香港大律師公會現任主席戴啟思(右圖，中通社資料照片)連同前任主席共12人昨天發表連署聲明，表示港府「一意孤行」十分遺憾。

中央社報導，參與連署的前任主席包括李柱銘、李志喜、余若薇、梁家傑、陳景生、張健利等，都被視為泛民主派的法律界成員。

聲明指出，港府在修法事件上「沒有做好恰當的諮詢」，卻強行通過修法，一意孤行，他們對此感到十分遺憾。

聲明提到，目前香港與其他地區簽訂的移交協議，必須先確定有關地區的刑事法律制度可與香港兼容，程序公平程度必須媲美香港。

律師公會批政府一意孤行 歐新社
律師公會批政府一意孤行 歐新社
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但這次修法的決定卻繞過上述傳統保障，容許移送被告到一個未能符合世界人權宣言或公民權利和政治權利國際公約保障的中國受審。

聲明表示，本地法庭審理引渡申請時，無權考慮申請地的法律制度及程序，質疑本地法官「能否把關」。

此外，在中聯辦和港澳辦表態支持港府修法前，北京在港經營的大公報前天發表了一篇耐人尋味的時評，內文聲稱，破壞《逃犯條例》修訂已經不是香港特區內部的法律問題，「而是上升到外國勢力對國家利益、香港利益的破壞層面」。

大公報：修例是「敵我政治鬥爭」

時評指美國當局利用香港作為工具，以《逃犯條例》為契機，「破壞香港社會的穩定、削弱特區政府的管治、破壞中央的全面管治權」。時評表示，「修例一役，是一場嚴峻的敵我政治鬥爭，全港市民都要保持清醒的頭腦。」

大公報以時評方式表達對香港問題的觀點並不多見，而且這次用上「敵我政治鬥爭」字眼，也是北京方面過去在香港問題上少有用到的嚴峻字眼。

香港北京港大

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