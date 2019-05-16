《逃犯條例》無彎轉 建制：7月休會前料硬推

2019-05-16 14:08 世界日報 香港16日電



建制：中聯辦港澳辦齊開腔 反映無彎轉 7月休會前料政府硬推 法新社 分享 facebook

政府提出修訂《逃犯條例》，初期反彈最大的包括屬建制陣營的商界，明報報導，有建制派分析，中聯辦和港澳辦最高層分別開腔支持港府修例，反映修例已經「無彎轉」，港府勢在立法會7月休會前強硬通過修例，建制派要「歸隊」，預料在民主派繼續以激烈手段反對下，立法會未來兩個月難有安寧日子。

該建制派稱，早前多名全國政協委員和港區人大代表一同發起支持修例的組織，已是中聯辦要「撳掣」動員各界支持修例的信號。

政府2月提出修例，綜合多名建制人士及民主派收到的信息，均認為修例源於特首林鄭月娥，中央政府支持配合。有資深建制派指出，京官上月對修例似乎還抱樂觀態度，但隨着反對聲音愈烈，中聯辦本月態度急轉，對事件十分緊張。

另據信報報導，中聯辦再次表態支持《逃犯條例》修訂，指修例是落實《基本法》應有之義，既有法理依據又有現實迫切需要。民主黨主席胡志偉認為，中聯辦的表態對解決當前社會撕裂沒有幫助，目的明顯是向建制派施壓。

胡志偉表示，政府修訂《逃犯條例》，除了民主派表明反對外，商界和部分建制派議員都曾表達憂慮。中聯辦出稿企圖壓制商界和部分建制派的異議聲音，除「打開口牌」之餘，相信還暗中操作施壓，令民主派及建制派雙方硬碰硬，特區政府失去任何斡旋餘地，對香港沒有一點好處。