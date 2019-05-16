陸：無意也沒必要加入美俄核武裁軍談判

2019-05-16 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中國特命全權裁軍事務大使李松14日在日內瓦裁軍談判非正式會議上發言，闡述中國大陸的核武戰略及核武軍控政策。

新華社報導，李松表示，中國堅定奉行自衛防禦的核戰略。中國核戰略之所以在核武國家中獨樹一幟，是因為中國發展核武是在極為特殊的冷戰時期被迫作出的歷史性選擇，旨在應對核威脅、打破核壟斷、防止核戰爭。

他稱，中國發展核武從來不是為了威脅別國。中國不參加任何形式的核軍備競賽，不為別國提供核保護傘，不在別國部署核武器。擁有核武幾十年來，中國始終恪守不首先使用核武、不對無核武國家和無核武區使用或威脅使用核武的承諾，不附加任何條件，今後也不會改變。

對於中國加入美俄核裁軍進程的問題，李松說，中國始終不渝走和平發展道路，奉行防禦性國防政策。中國的國防投入合理適度，核力量始終維持在國家安全需要的最低水準，與美俄相比不在一個數量級，情況完全不同。

他表示，中國反對任何國家在軍控問題上拿中國說事，無意也沒有必要加入美俄兩國的核裁軍談判。美俄作為擁有最大核武庫的國家，應按照國際社會長期共識，切實履行核裁軍特殊、優先責任，繼續進一步大幅實質性削減核武庫，為其他核武器國家加入多邊核裁軍進程創造條件和環境。