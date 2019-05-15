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亞洲文明對話 習近平：主張文明平等反對文明衝突

2019-05-15 21:36聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

由大陸主辦的亞洲文明對話15日上午在北京舉行，中共國家主席習近平表示，不同文明應該平等相待而不是彼此衝突。他強調，人類面臨的全球性挑戰更加嚴峻，需要世界各國齊心協力、共同應對。

習近平在亞洲文明對話大會開幕式上發表主旨演講說：「各種文明本沒有衝突」，「認為自己的人種和文明高人一等，執意改造甚至取代其他文明，在認識上是愚蠢的，在做法上是災難性的！」

被視為因中美貿易戰，中美對峙升高，中共為對抗美國、拉攏亞洲友邦而發起的亞洲文明對話，共有47個亞洲國家以及數千名代表參加會議。

習近平提出四點主張：堅持相互尊重、平等相待，堅持美人之美、美美與共，堅持開放包容、互學互鑒，堅持與時俱進、創新發展。

習近平說，文明交流互鑒應該是對等的、平等的，應該是多元的、多向的，而不應該是強制的、強迫的，不應該是單一的、單向的。

為期一周的大會將舉辦110多項活動，包括治國理政、文明多樣性、文化旅遊與人民交往、文明傳承與發揚的青年責任、亞洲文明的全球影響力、亞洲文明互鑒與人類命運共同體構建等成為交流議題。還有文化嘉年華、盛裝巡遊、美食節、旅遊展、電影展等將匯聚多國民眾大聯歡和多元文化大展示。

有外電報導稱，中國這次大會是為了要擴大中國的影響，試圖團結亞洲文明以應對來自西方的壓力。中共中宣部副部長徐麟表示，舉辦亞洲文明對話大會不是為了文明對抗，恰恰是加强不同文明間的交流互鑒，取長補短，共同進步。

新華社引述北京大學教授錢乘旦的解讀表示，最近「文明衝突論」「文明優越論」等論調不時泛起。「習近平親自倡議舉行的這次會議正當其時，將增進不同文明間理解，開創人類更美好未來。」

大陸國家主席習近平出席亞洲文明對話大會開幕式發表主旨演講。（中新社）
大陸國家主席習近平出席亞洲文明對話大會開幕式發表主旨演講。（中新社）
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習近平中共北京大學

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