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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

香港民主派議員 提議削減特首薪酬

2019-05-15 21:32聯合報 記者李春╱即時報導

香港立法會不僅為修訂「逃犯條例」吵得不可開交，在審議「2019年撥款條例草案」時也為特首薪酬針鋒相對，民主派議員提議削減特首林鄭月娥的薪酬開支，建制派議員則建議給她加薪。

香港立法會大會15日審議「撥款條例草案」，民主黨議員胡志偉提修正案，動議削減特首林鄭月娥全年509萬港元的薪酬開支，多名民主派議員發言支持。公民黨議員郭家麒說，林鄭月娥自稱做了卅多年政務官，常說自己是為香港人做事，卻推行修訂「逃犯條例」「送香港人死」，認為須扣減林鄭月娥薪金。人民力量議員陳志全贊成建議，他指特首年薪全球排第二，但最新民調評分下跌，反映林鄭月娥不得民心，批評她出賣香港人利益，不聽民意。

建制派議員何君堯批評民主派議員無理取鬧，又提及早前兩次「逃犯條例」法案委員會衝突事件，稱相比特首，民主派議員的薪酬更應該被扣減。他強調，林鄭月娥和各問責官員勤力為港人服務，認為「做得好更應該打賞，應該加人工」。

辯論期間，何君堯以「人渣」、「豬噏當秘笈」等詞語形容民主派議員，民主黨鄺俊宇及議會陣線區諾軒要求立法會主席梁君彥解釋有關言論是否冒犯，梁君彥呼籲何君堯盡量不要用侮辱性字眼，沒有中斷其發言。

香港公職人員的收入，位全球最高之列。據早前香港立法會文件，香港特首月薪為401960港元，但據網媒立場新聞最新報導，特首林鄭月娥現在月薪是416500港元，年薪約500萬港元，即約64萬美元。她還享受6項福利，及近百萬港元非實報實銷酬酢津貼。她在全球領導人薪金榜的排名為第二位，僅低於新加坡總理，是中國國家主席習近平薪酬的30倍。

香港特首林鄭月娥日前在出席行政會議前對「逃犯條例」修法案發表談話。（中通社）
香港特首林鄭月娥日前在出席行政會議前對「逃犯條例」修法案發表談話。（中通社）
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香港特首林鄭月娥立法會

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