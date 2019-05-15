亞洲文明對話大會登場 47國北京聚首

2019-05-15 16:34 世界日報 中國新聞組／北京15日電



習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎出席亞洲文明對話大會的各國領導人夫婦及嘉賓。（新華社） 分享 facebook 新華社與大公報報導，中國國家主席習近平14日在「亞洲文明對話大會」晚宴致詞表示，舉辦「亞洲文明對話大會」，是順應亞洲合作發展大勢，與各國人民對文明交流互鑑的期待，為不同文明的共同發展，搭建一個交流互鑑的平台，共賞多元文化之美，共謀文明交流互鑑之道。

報導指出，中國15日上午在北京國家會議中心舉行「亞洲文明對話大會」，習近平和夫人彭麗媛出席會前宴會，歡迎參加大會的亞洲47個國家領導人夫婦、40餘個域外及聯合國教科文組織等國際組織負責人共2000餘代表將齊聚北京。

習近平致詞表示，亞洲是人類文明重要發祥地，在漫長的歷史積澱中，亞洲多姿多采的文明交相輝映，為人類保存最久遠的文明記憶和波瀾壯闊的文明圖譜。今天，亞洲不同文明在開放中交流、在包容中互生、在創新中發展，亞洲文明之花正在世界舞台上絢爛綻放。

習近平表示，中華文明在5000多年不間斷的歷史傳承中兼容並蓄、創新昇華；中國成立70年來，堅持保護和傳承中華優秀傳統文化，推動中外文明交流互鑑，為人類文明進步作出了積極貢獻，盼各國以「亞洲文明對話大會」為起點，同心同德，攜手共進，讓各國文明在交流互鑑中熠熠生輝。