貿易戰升溫 習近平：中國將更開放擁抱世界

2019-05-15 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



亞洲文明對話大會今天早上在北京開幕，中共國家主席習近平發表主旨演講。他說，如果各國重新回到自我封閉的孤島，人類文明將因老死不相往來而失去生機活力；亞洲人民期待開放融通的亞洲。中美貿易戰升溫下，習近平宣示中國將更開放的意味濃厚。

據官方香港電台報導，習近平指出，亞洲近幾十年發展，經驗之談是要敞開大門，主動融入世界經濟發展潮流，相信亞洲人民也想遠離封閉，希望各國秉持開放精神，推進政策溝通、實施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，共同構建亞洲和人類文明共同體。

他提出四點主張，堅持相互尊重、平等相待，認為人類只有膚色語言之別，文明只有姹紫嫣紅之別，但絕無高低優劣之分。認為自己的人種和文明高人一等，執意改造甚至取代其他文明，在認識上是愚蠢的，在做法上是災難性，應該秉持平等和尊重，摒棄傲慢和偏見，加深文明差異性的認知，推動不同文明交流對話、和諧共生。

他又說，要堅持交流、包容、互學互鑒，才有創新發展。