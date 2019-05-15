聽到「不回香港」心聲！台灣准林榮基延簽

2019-05-15 12:47 世界日報 香港15日電



林榮基簽證延長2個月 陸委會已同意 中央社 分享 facebook

香港銅鑼灣書店前店長林榮基上月到台灣尋求工作、定居，簽證將屆之際，獲得台灣核准延長簽證兩個月。原本打算延簽若遭拒也絕不回香港的林榮基，獲知簽證准延後表示，非常感謝台灣這麼重視他的事件，接下來也會在朋友協助下，處理在台工作事宜。

港府近期修訂《逃犯條例》，林榮基擔憂一旦通過，自己可能會被引渡到中國大陸受審。因此他在4月25日搭機到台灣，尋求落地工作、定居。當時台灣核准他在台停留一個月，不過因來台時間延誤，林榮基抵台時簽證效期只剩20天。

台灣陸委會副主任委員邱垂正表示，內政部移民署已核准延長林榮基簽證兩個月，陸委會也表示同意。他說，目前尚未接獲林榮基提出專案居留的申請，若他有任何需要，均可依法提出，政府會依照既有機制處理。

林榮基表示，非常感謝台灣重視他的狀況，工作事宜正由友人協助安排中，即便未來工作還沒有著落、簽證到期而無法獲准延長，他也絕對不會回香港。

除了林榮基之外，自稱異議人士的中國大陸籍男子顏克芬、劉興聯去年9月底滯留在桃園機場四個月，直到今年1月底，才透過民間團體協助，以專業交流名義邀訪，獲准入境。據了解，民間團體目前定期為兩人提出延長停留時間申請，台灣當局則以專案方式核准。

顏克芬、劉興聯目前都在民間團體擔任志工。他們表示，正「緊鑼密鼓地」申請第三國政治庇護，但能留下來，或去第三國，「都不是我們說了算」，只求能找到一個自由、民主的棲身之所。

遣送內地？ 3年前神預言

香港新聞組╱香港15日電

香港《逃犯條例》修訂爭議不斷，雖然港府一直表示，修例目的是為處理港人陳同佳在台灣的殺人案，及避免香港變成逃犯天堂，不會引渡政治犯，但一段內地法律學者三年前接受傳媒訪問的影片卻顯示，當時他已「預言」將來「若兩地簽訂了司法協助，就可以正式要求遣返林榮基」，再度引發網友討論。

香港01報導，《逃犯條例》修訂在香港引來各方質疑，林榮基亦擔憂受影響，可能被引渡到大陸受審，因此於上月「流亡」台灣。雖然保安局長李家超再三強調，修例僅是為「堵塞漏洞」和處理台灣殺人案，而被問及林榮基的處境時，更稱「香港沒有出版限制，沒有涉及任何政治罪行，修訂《逃犯條例》後亦有充分保障」。

但是報導指出，被視為半官方媒體的鳳凰衛視，早於2016年7月，在林榮基事件的報導中訪問到深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊，當時宋的回應中，即可見到日後《逃犯條例》修訂，中港可簽訂引渡協議，從而引渡林榮基受審的端倪。

宋小莊當時指，「雖然香港和中國大陸目前沒有司法互助協議，也沒有引渡逃犯協議，但中國大陸也可以個案的方式提出要求，到了將來，兩地簽訂了司法互助，就可以正式要求遣返林榮基」。