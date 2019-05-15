親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

聽到「不回香港」心聲！台灣准林榮基延簽

2019-05-15 12:47世界日報 香港15日電

林榮基簽證延長2個月 陸委會已同意 中央社
林榮基簽證延長2個月 陸委會已同意 中央社
分享

香港銅鑼灣書店前店長林榮基上月到台灣尋求工作、定居，簽證將屆之際，獲得台灣核准延長簽證兩個月。原本打算延簽若遭拒也絕不回香港的林榮基，獲知簽證准延後表示，非常感謝台灣這麼重視他的事件，接下來也會在朋友協助下，處理在台工作事宜。

港府近期修訂《逃犯條例》，林榮基擔憂一旦通過，自己可能會被引渡到中國大陸受審。因此他在4月25日搭機到台灣，尋求落地工作、定居。當時台灣核准他在台停留一個月，不過因來台時間延誤，林榮基抵台時簽證效期只剩20天。

台灣陸委會副主任委員邱垂正表示，內政部移民署已核准延長林榮基簽證兩個月，陸委會也表示同意。他說，目前尚未接獲林榮基提出專案居留的申請，若他有任何需要，均可依法提出，政府會依照既有機制處理。

林榮基表示，非常感謝台灣重視他的狀況，工作事宜正由友人協助安排中，即便未來工作還沒有著落、簽證到期而無法獲准延長，他也絕對不會回香港。

除了林榮基之外，自稱異議人士的中國大陸籍男子顏克芬、劉興聯去年9月底滯留在桃園機場四個月，直到今年1月底，才透過民間團體協助，以專業交流名義邀訪，獲准入境。據了解，民間團體目前定期為兩人提出延長停留時間申請，台灣當局則以專案方式核准。

顏克芬、劉興聯目前都在民間團體擔任志工。他們表示，正「緊鑼密鼓地」申請第三國政治庇護，但能留下來，或去第三國，「都不是我們說了算」，只求能找到一個自由、民主的棲身之所。

遣送內地？ 3年前神預言

香港新聞組╱香港15日電

香港《逃犯條例》修訂爭議不斷，雖然港府一直表示，修例目的是為處理港人陳同佳在台灣的殺人案，及避免香港變成逃犯天堂，不會引渡政治犯，但一段內地法律學者三年前接受傳媒訪問的影片卻顯示，當時他已「預言」將來「若兩地簽訂了司法協助，就可以正式要求遣返林榮基」，再度引發網友討論。

香港01報導，《逃犯條例》修訂在香港引來各方質疑，林榮基亦擔憂受影響，可能被引渡到大陸受審，因此於上月「流亡」台灣。雖然保安局長李家超再三強調，修例僅是為「堵塞漏洞」和處理台灣殺人案，而被問及林榮基的處境時，更稱「香港沒有出版限制，沒有涉及任何政治罪行，修訂《逃犯條例》後亦有充分保障」。

但是報導指出，被視為半官方媒體的鳳凰衛視，早於2016年7月，在林榮基事件的報導中訪問到深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊，當時宋的回應中，即可見到日後《逃犯條例》修訂，中港可簽訂引渡協議，從而引渡林榮基受審的端倪。

宋小莊當時指，「雖然香港和中國大陸目前沒有司法互助協議，也沒有引渡逃犯協議，但中國大陸也可以個案的方式提出要求，到了將來，兩地簽訂了司法互助，就可以正式要求遣返林榮基」。

林榮基香港簽證

相關新聞

亞洲文明對話 習近平：主張文明平等反對文明衝突

2019-05-15 21:36

香港民主派議員 提議削減特首薪酬

2019-05-15 21:32

記憶太危險！那些30年前六四留下來的人

2019-05-15 17:00

不平和的天安門 留下六四的記憶是危險的

2019-05-15 16:49

BBC剖析貿戰贏家輸家 最大受害者是.....

2019-05-15 16:37

亞洲文明對話大會登場 47國北京聚首

2019-05-15 16:34

人行又在香港發行央票 分析指穩定匯率意圖明顯

2019-05-15 16:27

富士康第一季度利潤下降17.7% 不及預期

2019-05-15 13:52

《逃犯條例》爭議大 泛民提三方會議 港府婉拒

2019-05-15 12:49

「贏一次 輸整場 不划算」傳林鄭擬有限度讓步

2019-05-15 12:49

林鄭民望寫新低 修例或成分水嶺

2019-05-15 12:48

貿易戰升溫 習近平：中國將更開放擁抱世界

2019-05-15 12:33

綠修法阻馬吳登陸 國台辦：設置交流障礙不得人心

2019-05-15 12:11

淘寶網購曝個資？國台辦：民進黨製造綠色恐怖煽動對抗

2019-05-15 12:02

國台辦回應郭董：兩岸不是「國與國關係」

2019-05-15 11:41

國台辦：兩岸新聞交流增進相互了解

2019-05-15 11:32

中梵關係升溫 中國兩主教抵米蘭、出席教廷活動

2019-05-15 11:02

鳥擊戰機 共軍飛行員9秒跳傘逃生畫面曝光

2019-05-15 10:44

中國「三駕馬車」全遜預期 經濟難樂觀

2019-05-15 10:28

遭質疑舉辦統戰夏令營 秋水堂老闆落淚指控被打壓

2019-05-15 10:18

陸官媒駁「加徵關稅有利論」 批美自欺欺人

2019-05-15 09:28

陸學者：洪秀柱開啟兩岸政治對話之門

2019-05-15 09:00

港媒劍指郭董？指大陸有底線 參選人須謹言慎行

2019-05-15 08:56

台灣高校50師生 廈門訪學交流

2019-05-15 04:17
看更多

熱門文章

祕方調味讓人上癮…滷味太好吃 竟是老闆下了毒

2019-05-16 15:24

投共40年 林毅夫：當然希望能回台

2019-05-16 00:18

秋行軍蟲已入侵13省 未來一年恐蔓延至全大陸

2019-05-16 09:42

中共黨刊重登習近平講話 坦言中國經濟大而不強

2019-05-16 14:27

傳習近平曾同意會見達賴 但遭印度阻撓

2019-05-15 23:32

貴州大佛遭水泥填平 官方辯稱「加固工程」

2019-05-16 10:24

清潔嬤用電梯運垃圾被嫌臭 住戶連踹三腳還潑水

2019-05-16 13:32

陸學者研發「神奇膠水」 研究指可快速止血

2019-05-16 09:07

秋行軍蟲防治概念股大漲 專家：尚無合法登記農藥可用

2019-05-16 16:07

中共外交部證實 加拿大公民康明凱、邁克爾被逮捕

2019-05-16 16:43

林毅夫看貿易戰：對陸有影響 但還可承受

2019-05-16 00:18

大陸四艘國產導彈驅逐艦同時退役

2019-05-16 13:42

「死亡之海」披上綠裝 治理有成

2019-05-16 04:09

陸：無意也沒必要加入美俄核武裁軍談判

2019-05-16 09:03

證明事項 大陸取消13000多項

2019-05-16 04:13

江蘇惠台釋多重效應 台胞有感

2019-05-16 04:11

大陸4個月以來首次減持美債 持有量降至兩年新低

2019-05-16 10:03

大陸承建印尼雅萬高鐵 進入全面提速

2019-05-16 04:06

阿里Q1報喜 一天賺10億元

2019-05-15 23:31

鳥擊戰機! 解放軍飛行員9秒跳傘逃生

2019-05-16 14:09

林毅夫：陸可承受貿易戰影響

2019-05-16 00:17

博物館文物太像啤酒蓋 網友熱議盜墓賊是不是喝啤酒了

2019-05-16 15:09

爭辦亞運如何尋求大陸支持？柯文哲：第一步要露出笑容

2019-05-16 11:19

臨近六四 中共封鎖所有語言版本維基百科

2019-05-16 09:23

陸快遞業務量躍增 超過美日歐總和

2019-05-16 00:15

李政宏掌台企聯 要解四難題

2019-05-16 00:18

太「扯」了！ 世園會百餘金鳥被掰走剩17隻

2019-05-16 14:12

香港黃之鋒藐視法庭判刑兩月 即刻入獄

2019-05-16 20:17

發起亞洲文明對話諷美？習近平：自認高人一等 愚蠢

2019-05-16 16:53

上海科技獎揭曉 聚焦3趨勢

2019-05-16 04:14

摩根大通：人民幣兌美元第三季預料貶至6.9

2019-05-16 14:45

香港鼠戊肝爆發 議員：九龍鼠大如狗

2019-05-16 12:35

「神州北極」滿山杜鵑 遊客不絕

2019-05-16 04:08

驚險！童掛14樓牆外 暖男懸13樓當蜘蛛人安撫

2019-05-16 16:19

大陸4月70城房價指數年增10.7% 創近兩年高點

2019-05-16 11:38

兩岸青年創意短片賽／台灣GoPro戰隊 把廣東當勁敵

2019-05-16 00:18

中國總體經濟「三駕馬車」 增速放緩

2019-05-16 12:35

長和股被禿鷹盯上

2019-05-15 23:31

香港出現三宗鼠傳人E型肝炎 一名患者曾到過台灣

2019-05-16 20:20

台商全穩強打AI養豬

2019-05-16 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top