林鄭民望寫新低 修例或成分水嶺

2019-05-15 12:48 世界日報 香港15日電



民調：林鄭17人班子 16人支持率淨值跌 香港中國通訊社 分享 facebook

港大民研最新調查，除了財政司長陳茂波外，特首、2司13局官員的支持率全部下跌。其中林鄭月娥、政務司長張建宗、保安局長李家超均跌至上任以來新低。港大民研表示，近全數官員評分皆跌，是本屆政府上任以來首次。學者表示，《逃犯條例》爭議或成林鄭民望的分水嶺。

明報報導，調查顯示，林鄭評分為44.3，支持率淨值為-24個百分點，分別比4月的調查下跌4.7分和12個百分點，均為她上任以來的新低。

司長方面，除財政司長外，政務司長張建宗、律政司長鄭若驊的支持率淨值均下跌，分別為-6及-41個百分點。局長方面，13名局長的支持率淨值全部下跌；政制及內地事務局長聶德權、保安局長李家超和教育局長楊潤雄的支持率淨值均為上任以來新低，分別為0、-5及-18個百分點。

報導指出，民主派昨日就《逃犯條例》修例要求跟特首對話，張建宗及李家超出面回應民調下跌時表示，官員工作僅為香港整體利益，而非個人榮辱。公民黨楊岳橋表示，政府拒絕坐下談判，「難怪官員評分跳崖式下跌」。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，《逃犯條例》修訂引發萬人上街，可能成為林鄭「蜜月期」終結、民望從此徘徊低位的分水嶺，他說林鄭處理「一地兩檢」、《國歌法》，社會反彈不大，但隨著蜜月期結束，她往後的施政，特別是一些富爭議的議案，將有更大阻力。