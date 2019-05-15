「贏一次 輸整場 不划算」傳林鄭擬有限度讓步

2019-05-15 12:49 世界日報 香港15日電



【逃犯條例】不想贏一次戰役輸掉整場戰事傳林鄭擬有限度讓步 香港中國通訊社 分享 facebook

立法會《逃犯條例》修訂爆發大混亂，建制陣營透露，為免「贏了一次戰役，卻輸掉整場戰事，令近年來相對和諧的政治局面付諸流水」，特首林鄭月娥正醞釀「有限度」讓步，但究竟是提高刑期門檻還是其他，目前尚未定。

香港01報導，《逃犯條例》草案委員會「鬧雙包」，遲遲未能選出主席，還引發13萬市民上街遊行，縱使港府已多次解說，仍未能釋除社會疑慮，北京消息透露，因此林鄭很可能「退讓」，把刑期門檻3年再向上提高、涵蓋罪行再收窄等，但「港人港審」不納入考慮。換言之，港府醞釀提出的將是「有限度」讓步。

報導指出，當局本來的算盤是，立法會開始審議條文時，各政黨提出修訂建議，當局作總結，然後提出修訂，這樣可堵住民主派日後批評港府沒有聆聽意見的風險，惟目前法案委員會亂局一發不可收拾，港府如意算盤被打亂。

林鄭醞釀提「有限度讓步」，一方面為緩和亂局，更重要是爭取中間市民支持。消息人士稱，立法會內激戰連場可以預計，但引發13萬名市民上街抗議則是北京不願見到的局面，擔心長遠影響特區管治，「就算以建制派人數優勢，闖過立法會，但贏一次戰役，卻輸掉整場戰事，不划算」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，當局即使作出小讓步，「也不會在短期內進行」，否則一旦開始所謂的讓步，便可能不斷退讓下去。而「小修小補」亦非在向民主派釋出善意，而是在安撫商界憂慮，爭取他們的支持。