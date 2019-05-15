《逃犯條例》爭議大 泛民提三方會議 港府婉拒

2019-05-15 12:49 世界日報 香港15日電



修例爭議 港府拒介入 香港中國通訊社 分享 facebook

由港人在台灣殺人案引發香港引渡安排的修例之爭，繼續一片混亂。港官只重申修例目的在於處理台灣殺人案，要有法律基礎才能處理有關台灣個案。

香港立法會審議修訂《逃犯條例》的法案委員會，民主和建制兩派議員繼上周六出手推撞之後，昨天早上在同一會議室開會，再度出現混亂。

建制派議員石禮謙兩度進入會議室仍未上到主席台，最終宣布會議結束；由涂謹申擔任「主席」的民主派會議亦提早完結。

建制派石禮謙稱，已去信向立法會內務委員會尋求指示；民主派涂謹申說，希望與建制派及政府舉行三方協商會議，解決困局。

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民主派立法會議員昨天遊行到特首辦，要求與特首林鄭月娥會面未果。對民主黨涂謹申提出「三方會議」，解決修訂《逃犯條例》困局，林鄭月娥稱香港政府需時研究。

政務司長張建宗昨天下午突舉行記者會，但沒帶來好消息，只說議員提出的「三方會議」，是關於處理立法會內部爭拗，行政機關不宜介入程序問題，應由立法會自己解決，希望各方互諒互讓，客觀處理問題。若不同政黨希望就修例內容討論，他的大門是打開。

張建宗表示，經過四次會議，法案委員會仍未能選出主席的情況史無前例，也嚴重影響審議工作，特區政府深表關注，同時感到遺憾和失望。

張建宗呼籲議員心平氣和，以理性的態度盡快展開審議工作。他重申，修例目的在於處理台灣殺人案，並完善法律機制，強調要有法律基礎才能處理有關台灣個案。

對於港府婉拒與建制、民主舉行三方協商，討論《逃犯條例》修訂，民主派批評港府的回應令人遺憾同尷尬。建制派則說歡迎對話，但各方必須派出有能力決定的代表出席，否則浪費時間。