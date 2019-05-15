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國台辦：兩岸新聞交流增進相互了解

2019-05-15 11:32聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上表示，兩岸新聞交流對於增進兩岸同胞相互瞭解發揮重要作用。民進黨當局和台獨勢力之所以阻撓、抹黑，就是擔心兩岸同胞在不斷加強了解的過程中，認清他們謀一黨之私的政治本質，看穿他們破壞兩岸關係的圖謀。

國台辦今天記者會上，有記者提問，日前第四屆兩岸媒體人北京峰會在北京舉行，民進黨當局對參加峰會的台灣媒體人施壓，請問發言人有何評價？

馬曉光指出，大陸全國政協主席汪洋會見與會代表時，闡述大陸對台方針政策，介紹兩岸關係發展大勢，表明落實習近平總書記1月2日重要講話，堅持九二共識、反對台獨、推動兩岸關係朝正確方向發展的態度立場。期許兩岸媒體秉持民族大義，善盡社會責任，共同發揮好溝通兩岸民眾、弘揚中華文化、深化情感交融的作用，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

馬曉光強調，兩岸新聞交流對於增進兩岸同胞相互了解發揮重要作用。民進黨當局和台獨勢力之所以阻撓、抹黑，就是擔心兩岸同胞在不斷加強了解的過程中，認清他們謀一黨之私的政治本質，看穿他們破壞兩岸關係的圖謀。所以他們這樣做，一點也不奇怪。

對於今年五一假期赴台的大陸遊客比去年同期大幅增長，馬曉光稱，2018年台灣九合一選舉後，越來越多的縣市表示支持九二共識，大陸遊客赴台旅遊出現明顯的回暖跡象。特別是上海至澎湖定期航班開通，廈門至高雄之間的郵輪航線復航，極大的方便大陸遊客赴台灣中南部縣市旅遊。

馬曉光表示，兩岸同胞親情是大陸居民赴台旅遊的原動力，也是增進台灣同胞利益福祉的紐帶。兩岸關係好，台灣才會好。只要堅持九二共識，無論是赴台旅遊還是縣市交流，就能不斷為台灣同胞帶來實實在在的利益。

大陸國務院台辦發言人馬曉光回答記者提問。中新社
大陸國務院台辦發言人馬曉光回答記者提問。中新社
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馬曉光民進黨台獨

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