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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

中梵關係升溫 中國兩主教抵米蘭、出席教廷活動

2019-05-15 11:02聯合報 記者羅印冲╱即時報導

義大利媒體報導，兩位來自中國的主教昨日到達米蘭，與教廷國務卿帕洛林共同參與天主教大學一個以中國為主題的重要活動，象徵中國天主教正逐步融入普世教會。

此外，帕洛林近日還首次接受中國官媒《環球時報》英文版專訪，文章編者解釋說，這是繼「閩東教區復活節共祭」和「梵蒂岡出席世界園藝博覽會」後，「中梵關係良好發展的又一標誌」。

香港星島日報報導，中梵去年就中國主教任命簽訂臨時協議，圍繞著如何展開中梵對話，帕洛林對《環球時報》說，「彼此的信任感正逐步提升」，「雙方對話的目的不在於討論彼此的意識形態」。

「梵蒂岡內部通訊」（Vatican Insider）報導，來自北京教區的李山主教及廣東汕頭教區的黃炳章主教，將出席米蘭天主教聖心大學舉辦，為紀念該校成立孔子學院十周年的會議，會議主題是「一九一九年至二〇一九年東西方之間的和平希望」。

報導指出，李山主教來自中國首都，而黃炳章主教是中國天主教愛國會副主席，曾被教廷處以最高戒律「絕罰」斷絕往來。

報導稱，兩人到米蘭參加以中國為主題教廷活動，象徵中國教會已開啟新局，正逐步融入教宗領導的普世教會。據稱，帕洛林將發表演說，主題是「人類大家庭的合一」。會議將回顧一九一九年中國「五四運動」後中梵重大事件，從歷史尋求雙邊對話的基礎。

中國天主教愛國會副主席黃炳章。香港星島日報
中國天主教愛國會副主席黃炳章。香港星島日報
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