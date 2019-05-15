遭質疑舉辦統戰夏令營 秋水堂老闆落淚指控被打壓

2019-05-15 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



台灣大學附近經營簡體字書籍的書店秋水堂，遭媒體質疑舉辦超低價統戰團招攬學生赴大陸旅遊。秋水堂老闆王永接受環球時報採訪時激動落淚，堅決否認從中獲取任何利益，直言當下是台灣自解嚴以來對統派人士鎮壓最嚴厲的時期，並表明為兩岸統一做貢獻是自己的養成教育，不會動搖。

王永表示，該夏令營是由大陸全國台灣同胞聯誼會主辦，中國統一聯盟協辦，他自己是統聯的創辦成員。夏令營活動已經舉辦15屆，今年報名情況跟去年差不多，但總體比5年前要少。

王永認為，民進黨當局妖魔化大陸所造成的寒蟬效應，肯定是有的。另一方面，日本旅遊從去年開始大幅降價，因此日本暑期旅遊成為大陸夏令營的有力競爭者。至於部分台媒質疑為何該夏令營費用如此低？王永表示，這是對學生的優惠，平常看電影、買車票都有學生優惠，夏令營當然要考慮學生的經濟實力。

對於有人懷疑王永及中國統一聯盟從舉辦夏令營中獲利，他堅決否認，強調完全是出於對兩岸統一理念的堅持和對中國統一聯盟的深厚感情。他稱，自己家族有產業，收入供生活完全沒有問題，現在快退休了，想多為統聯做點事。