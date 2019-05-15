陸官媒駁「加徵關稅有利論」 批美自欺欺人

2019-05-15 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共黨媒《人民日報》發表文章，反駁美方「加徵關稅有利論」，認為這是自欺欺人，掩飾對美國經濟的嚴重衝擊，美國人民不買帳，強烈反對的聲音首先從美國發出來。

文章認為，試圖靠加徵關稅或威脅提高關稅解決中美貿易摩擦問題，完全是出錯了牌，最終必然空歡喜一場。

文章指出，美國進口商和零售商對關稅的消化能力有限，關稅增加額度必然會體現在最終消費者的支出環節，提高的成本只能轉移到消費者身上。

文章又指，美國不少農民正經歷艱難的經濟時刻。美國政府去年宣布發放120億美元農業補貼，但與生產成本上漲和出口減少造成的損失相比，只是杯水車薪。10個月來，美國而不是中國，一直為貿易戰承擔全部代價。代表美國150多個零售、技術、製造業和農業貿易組織的遊說團體日前發表聲明指出，提高關稅只會懲罰美國的農民、企業和消費者。

《人民日報》在另一篇《君子之國，先禮後兵》為題的評論員文章，指美方一再提高要價，幾番出爾反爾，癡迷於極限施壓，以為可以通過不講信用、蠻橫霸淩的做法實現自己利益最大化，是判錯形勢、認錯了對象。