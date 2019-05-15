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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

港媒劍指郭董？指大陸有底線 參選人須謹言慎行

2019-05-15 08:56聯合報 記者李仲維╱即時報導

宣布參選總統的鴻海集團董事長郭台銘，日前拋出一中各表的中國是「兩個中國」的論述。香港中評社今天發表〈快評〉文章指出，2020年大選藍綠初選已到關鍵階段，為了勝選，一些參選人言論愈來愈偏激，特別在兩岸關係方面，藍綠界線愈來愈模糊，台獨、兩個中國、一中一台，都有人公開鼓吹，苗頭很不好，十分危險。

文章稱，台灣不缺麻煩製造者、不缺專事挑釁的人，如果藍營參選人也成為這樣的人，兩岸關係只會繼續惡化，不會轉好，所謂拚經濟、救台灣都將是空談。

文章指出，大陸不干涉台灣選舉，但關注每一位參選人的一言一行。口若懸河、口不擇言、口是心非，口無遮攔者都會被紀錄在案，隨時被翻出來曬曬、究責。大陸政府有底線，而13億人民的眼睛是雪亮的。

文章稱，大陸長期堅守的立場是，反對台獨，反對兩個中國、反對一中一台，絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。為了粉碎台獨，大陸一直厲兵秣馬，枕戈待旦。不要懷疑大陸收復台灣的決心。

文末表示，主張、鼓吹台獨或兩個中國、或一中一台，都觸碰大陸底線，無論藍綠，都會被視為挑釁者、麻煩製造者。除非存心延續目前的兩岸敵對的僵局，除非無視台海和平的脆弱不堪，無視大陸民眾的感受，否則，任何參選人對待兩岸關係，都必須謹言慎行，而非不知深淺。

宣布參選總統的鴻海集團董事長郭台銘，日前拋出一中各表的中國是「兩個中國」的論述。...
宣布參選總統的鴻海集團董事長郭台銘，日前拋出一中各表的中國是「兩個中國」的論述。聯合報資料照
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台獨一中各表

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