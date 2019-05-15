港媒劍指郭董？指大陸有底線 參選人須謹言慎行

2019-05-15 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



宣布參選總統的鴻海集團董事長郭台銘，日前拋出一中各表的中國是「兩個中國」的論述。香港中評社今天發表〈快評〉文章指出，2020年大選藍綠初選已到關鍵階段，為了勝選，一些參選人言論愈來愈偏激，特別在兩岸關係方面，藍綠界線愈來愈模糊，台獨、兩個中國、一中一台，都有人公開鼓吹，苗頭很不好，十分危險。

文章稱，台灣不缺麻煩製造者、不缺專事挑釁的人，如果藍營參選人也成為這樣的人，兩岸關係只會繼續惡化，不會轉好，所謂拚經濟、救台灣都將是空談。

文章指出，大陸不干涉台灣選舉，但關注每一位參選人的一言一行。口若懸河、口不擇言、口是心非，口無遮攔者都會被紀錄在案，隨時被翻出來曬曬、究責。大陸政府有底線，而13億人民的眼睛是雪亮的。

文章稱，大陸長期堅守的立場是，反對台獨，反對兩個中國、反對一中一台，絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。為了粉碎台獨，大陸一直厲兵秣馬，枕戈待旦。不要懷疑大陸收復台灣的決心。