台灣高校50師生 廈門訪學交流

2019-05-15 04:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



以「尚風典火」為主題的廈門理工學院「第八屆台灣高校師生交流周」14日在廈門開幕。來自台灣世新大學、銘傳大學、中國文化大學等台灣高校（大專院校）的近50名師生將展開為期五天的訪學交流。

新華社報導，此次活動聚焦「時尚」與「藝術」，由廈門理工學院時尚學院主辦。作為本屆交流周的重頭戲，2019屆閩台高校畢業設計作品聯展由廈門理工學院時尚學院、世新大學新聞傳播學院和管理學院、銘傳大學傳播學院、中國文化大學新聞暨傳播學院攜手舉辦，匯集廈門理工學院時尚學院369名畢業生的100餘件畢業設計小組作品以及台灣高校的精選優秀作品。

參加本次活動的世新大學終身教育學院院長蘇建州表示，這樣的交流周讓兩岸學生激發彼此創意靈感，希望以後繼續加強合作交流，共同總結分享兩岸教育成果。「很多台灣學生都是第一次來大陸參加這樣的活動，這有助於他們更好地認識大陸。」蘇建州說。

廈門理工學院副校長吳克壽稱，本屆交流周活動，除了延續歷屆的活動主題和特色外，還融入了校外實踐基地參訪、學生專業演出等環節，更加豐富多彩。

廈門理工學院近年來先後與台灣近80所高校交流，與31所高校簽訂合作協議，不斷開拓合作廣度深度，創新人才培養模式，推動兩岸科技合作。2010年來，該校實施的「閩台高校聯合培養人才項目」已培養畢業生3020人，目前在校生3282名。

本次交流周還將舉辦第四屆時尚藝術與傳播高峰論壇、「你所不知道的沙坡尾」閩台大學生48小時短片大賽等活動。台灣高校師生交流周活動首次舉辦於2011年，是廈門理工學院的特色品牌活動。