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O型父疑怎生出B型女兒 母系家族9人血樣揭罕見真相

為避關稅生效 至少10艘美貨輪加速衝向中國

2019-05-14 17:43聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中美貿易戰升溫，中方周一宣布6月1日起對600億美元美國商品課徵報復性關稅。據外電報導，至少有10艘散裝貨輪正加速開往中國港口。

香港星島日報引述彭博報導，散裝貨輪斐濟號（Fiji）排隊等待了一周才進大連港，周日靠港卸下船上6萬7113噸的美國大豆。據美國農業部（USDA），中國已購買但尚未到貨的大豆約為740萬噸。另有46.8萬噸美國玉米、10.3萬噸豬肉，以及70.4萬包棉花都已賣給中國，但還沒運到。

駐聖路易的獨立分析師莫里森（Ken Morrison）表示：「已入帳的銷售近來出貨緩慢。遭取消的機會增加。」

美國國家棉業總會（NCCA）對接到棉花訂單也感到焦慮。組織經濟政策分析部門副總裁坎匹奇（Jody Campiche）說：「大家擔心，我們賣給他們的東西，他們不要了。」

在能源業，一艘液化天然氣貨輪也還在趕路中。液化天然氣同樣遭到中國關稅清單鎖定。據資料，Iberica Knutsen號4月10日離開Cheniere能源公司的Sabine Pass接收站，現在正開往浙江台州市。

超級油輪Alsace也全速前進青島港口，該油輪先前在加勒比海區裝載了美國原油。這艘油輪載運約200萬桶油，預定抵達最終目的地的日期是5月21日。

去年7月，一艘載有美國大豆的貨船以最大航速前往中國，希望趕及在新關稅生效前抵達大連港，但最終都趕不上，令數以萬計的中國網友心驚膽跳，稱為「這肯定是今年最勵志的一條船」。

超級油輪Alsace全速前進青島港口。香港星島日報
超級油輪Alsace全速前進青島港口。香港星島日報
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