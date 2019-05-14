洪秀柱稱要讓台青立足於大陸 才是兩岸融和催化劑

2019-05-14 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國國民黨前主席洪秀柱今天上午在北京師範大學演講，她表示，大陸的科技、建設、效率、便利、文創等發展機會，是吸引台青選擇到大陸發展的主因。要讓更多台青立足大陸、實現夢想，才是兩岸走向融合最具成效的催化劑。她也勉勵大陸學生要多跟台灣年輕人交流，互相了解互相認識，一起共創兩岸的和平發展。

洪秀柱在致詞中表示，北京這麼多大學，會選擇北京師範大學是因為自己擔任過十年的教師，在台灣立法院長期在教育委員會，二是應邀而來，在2016年7月該校曾親自送邀請函。

在立法院被稱為「訓導主任」的洪秀柱一上台就說，這趟一行七十人，此行座談的結論，兩岸之間如果有暢通的管道，要守住的底線，就是九二共識，反對台獨。也舉例了京劇四郎探母的故事，當年兩岸親人分離兩地的相思之苦。也引用了詩人余光中的鄉愁「而現在，鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭」。訴說著當年骨肉分離之苦，這是兄弟鬩牆的結果，這樣的苦，不想再見到，要和平，要團圓，要相聚。

洪秀柱表示，大陸種種對台打壓或是威嚇的言論，只會升高兩岸的敵意螺旋，反而是背離民心的做法。「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」。洪期勉大陸的學子，要多跟台灣的年輕人交流，互相了解互相認識，一起共創兩岸的和平發展，才是兩岸和平統一最好的方式。

她認為，兩岸的關係現在是「台灣社會的集體焦慮 VS.大陸人民的集體焦慮」，因台灣人害怕被統一，形成集體焦慮；而大陸眼看台灣離美日越來越近，害怕永遠出現分裂，成為大陸人民的集體焦慮。現在要解決兩岸問題需要時間、耐心與智慧。

她引述「遠見」雜誌二月底的調查表示，61.6%台灣年輕人在大陸推出惠台措施後，增加到大陸發展的意願；其中41%計畫未來赴海外留學與工作，目的地首選是日本、大陸與美國並列第二；更奇妙的是，18至29歲年輕人在10年前認為大陸對台最不友善，如今態度翻轉，認為大陸對台最為友善。

「大陸對台灣人民的吸引絕非船堅炮利，或是大國崛起的雄偉之姿；同樣，兩岸的競爭也不在於軍事、政治或外交，而在於何種制度安排可以讓人民過更好的日子。」洪秀柱說，尤其對於競爭激烈的年輕世代，更應比較誰能提供更好的就學、就業與創業的機會。

洪秀柱舉例，自大陸針對台灣年輕人推出惠台政策後，大陸的科技、建設、效率、便利、文創、甚至是音樂與影視內容，這些與意識形態無關的機會、市場與軟實力，才是吸引台青選擇到大陸發展的主因。讓更多台青立足大陸、實現夢想，才是兩岸走向融合最具成效的催化劑！