會北京書記蔡奇 洪秀柱：警惕去中國化舉動

2019-05-14 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



在北京訪問的中國國民黨前主席洪秀柱昨天晚上和北京市委書記蔡奇會面，洪秀柱指出，文化是兩岸共同的血脈，文化交往可以縮短距離、拉近感情；台獨是沒有出路的，要警惕民進黨當局「去中國化」的一系列舉動。

會見時，洪秀柱先是讚賞北京在城市治理和經濟發展方面取得的重大成就，並對兩岸和平發展的未來充滿信心。她表示，我們要與北京一道堅持九二共識，堅持反對台獨，繼續加強文化等各領域溝通交流，厚植兩岸人民的同胞情誼，齊心協力畫出兩岸最大同心圓，共同為中華文化復興、兩岸和平發展做出積極貢獻。

蔡奇回應稱，洪秀柱長期以來始終堅持九二共識、反對台獨，致力於開展和推進兩岸各類領域交往，為推動兩岸關係和平發展作出了重要貢獻。他指出，近年來，京台人員往來和各領域交流合作取得可喜進展，北京將認真貫徹兩岸一家親的理念，落實中央「31條對台惠民措施」，積極為台灣同胞來北京投資興業、旅遊觀光、求學創業創造良好環境，鼓勵北京企業到台灣投資發展，同台灣同胞共享大陸發展機遇。