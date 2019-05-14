中共黨媒：中國經濟是「大海」 狂風驟雨不能掀翻

2019-05-14 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



美中貿易戰，大陸以報復關稅反擊，中共黨媒《人民日報》海外版在今（14）日的頭版刊登題為《中國經濟的信心來自哪裏》的評論文章，認為大陸經濟的信心來自三大方面，並稱大陸經濟是「大海」，狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。

為反制美國對總值2000億美元的中國貨品加徵25%關稅，大陸商務部在13日宣布，對已實施加徵關稅的總值600億美元美國貨品，進一步提高關稅稅率。文章指，國際上許多外企負責人看好中國經濟前景，投資機構將大陸列入投資首選目的地，國際貨幣基金組織等一眾機構紛紛上調對中國經濟增速預期。

至於在大陸境內，市場預期亦明顯改善，例如3月的製造業採購經理指數重回擴張區間，比上月上升1.3個百分點，第1季度消費者信心指數為124.6，比上年第四季度提高3.2。

文章認為，對大陸經濟的信心第一是來自近期接現平穩向好，中長期潛力可觀。大陸經濟發展的周期已經持續了40年，且創下9%左右的平均增速，沿著改革開放的道路走下去，大陸經濟發展的周期還會繼續延長；第二是供給和需求兩側空間廣而後勁足，前者的結構性改革正在全產業進行，中國產業的競爭力、產品的競爭力和企業的競爭力全面提升，後者則中國有一個近14億人口的大市場，加上有約4億人左右的快速增長中等收入群體，推動消費升級不斷向前。

第三就是宏觀政策儲備充分，微觀主體活力充沛，令大陸經濟動力持久。文章稱大陸官方已多次表明政策儲備還有很多，政策空間充分；數據亦顯示大陸第1季全國日均新登記企業達1.65萬戶，增長12.3%，且工信部對1.5萬間企業的調查顯示，有2/3的企業表示訂單情況良好。