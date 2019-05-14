傳大陸國家隊進場救市 股滙市一度回穩

2019-05-14 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中美貿易戰升級，人民幣兌美元中間價今（14）早大幅下調411點子，報6.8365。離岸人民幣今早一度跌近6.92，低見6.9194。市場消息傳出，大陸國家隊進場救市，人民幣匯市、陸股一度回穩。

美方加徵對大陸關稅，中方昨宣布反制措施，下月起對約600億美元進口商品提高加徵關稅。香港經濟日報報導，離岸人民幣由早市低位急彈近300點子，新報6.8912；在岸人民幣更升越6.87，最高來到6.8668；A股上證綜指一度站回2,909點，漲0.2%。

離岸人民幣對美元匯率已經抵銷今年以來的全部漲幅。今年3月21日，離岸人民幣對美元匯率盤中最高升至6.6715，較去年12月31日6.8701的收盤價升值了2.89%。

至於陸股方面，國金證券分析，匯市和股市正相關的邏輯基礎在於它們都反映了經濟基本面的預期，因此從不同歷史匯率與股市的走勢來看，在貨幣政策中性的條件下，匯市與股市都表現出較強正相關性。其次，兩類資產從資本流動以及市場情緒和預期的角度能夠產生相互正向影響，例如人民幣匯率升值導致市場對人民幣資產的配置需求上升，內外資加速流入A 股形成正回饋效應。