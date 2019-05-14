貿易戰中方反擊 A股震盪開低、人幣跌破6.9

2019-05-14 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



美中貿易戰升溫，大陸宣布報復性關稅，A股持續震盪走勢，今（14）開盤三大股指集體開低，滬指開盤失守2,900點關口，早盤在黃金、區塊鏈、稀土永磁等族群輪番拉升帶動下，緩步走高，但盤中個股相繼走低，A股再度下跌，早盤走勢震盪。目前上證綜指微漲0.08%，深證成指漲0.30%。

匯市方面，21世紀經濟報導，離岸人民幣今早盤中跌破6.9，短線漲約150點，一度收復6.90關口，目前報6.8908元。多位銀行外匯交易員直言，多數海外對衝基金擔心大陸央行可能干預匯是導致自身沽空策略認賠出局，因此並不敢貿然加大人民幣沽空頭寸。反而是部分進口企業持續加大緊急購匯操作，以減少匯率下跌引發的財務壓力。

川普政府宣布對大陸輸美商品加徵25%關稅生效後，大陸也回擊報復性關稅措施，周一宣布自6月1日起，將對總價值約600億美元，原產於美國，共計5,140個稅目的商品，分別加徵 5%、10%、20%、25%不等的關稅。