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貿易戰中方反擊 A股震盪開低、人幣跌破6.9

2019-05-14 10:43聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

美中貿易戰升溫，大陸宣布報復性關稅，A股持續震盪走勢，今（14）開盤三大股指集體開低，滬指開盤失守2,900點關口，早盤在黃金、區塊鏈、稀土永磁等族群輪番拉升帶動下，緩步走高，但盤中個股相繼走低，A股再度下跌，早盤走勢震盪。目前上證綜指微漲0.08%，深證成指漲0.30%。

匯市方面，21世紀經濟報導，離岸人民幣今早盤中跌破6.9，短線漲約150點，一度收復6.90關口，目前報6.8908元。多位銀行外匯交易員直言，多數海外對衝基金擔心大陸央行可能干預匯是導致自身沽空策略認賠出局，因此並不敢貿然加大人民幣沽空頭寸。反而是部分進口企業持續加大緊急購匯操作，以減少匯率下跌引發的財務壓力。

川普政府宣布對大陸輸美商品加徵25%關稅生效後，大陸也回擊報復性關稅措施，周一宣布自6月1日起，將對總價值約600億美元，原產於美國，共計5,140個稅目的商品，分別加徵 5%、10%、20%、25%不等的關稅。

大陸國務委員兼外長王毅今表示，經過雙方共同努力，中美經貿談判已取得重要和實質進展，同時也面臨需要認真對待和解決的難題，在此情況下，單方面指責另一方毫無意義，把責任推諉給另一方更不可取，而試圖極限施壓，只會引發正當的反擊，中方的舉措不僅是在維護自身應有權益，也是在維護多邊貿易機制的基本規則。王毅強調，談判不是單行道，應當建立在平等的基礎之上。不能指望一方只能接受另一方的要求。

A股持續震盪走勢，今（14）開盤三大股指集體開低，滬指開盤一度失守2,900點關...
A股持續震盪走勢，今（14）開盤三大股指集體開低，滬指開盤一度失守2,900點關口，隨後震盪回升。照片／新浪財經
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離岸人民幣今早盤中跌破6.9，短線漲約150點，一度收復6.90關口，目前報6....
離岸人民幣今早盤中跌破6.9，短線漲約150點，一度收復6.90關口，目前報6.8908元。照片／華爾街見聞
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人民幣王毅大陸央行

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