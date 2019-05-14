貿易戰再啟 習近平下令展開黨內幹部思想教育

2019-05-14 10:30 中央社 台北13日電



中美貿易戰再啟之際，中共總書記習近平昨天召開中央政治局會議指示，6月開始，以縣處級以上領導幹部為重點，在全黨自上而下分兩批展開「不忘初心、牢記使命」主題教育。

「不忘初心、牢記使命」是中共第19次全國代表大會（19大）會議主題，也是19大之後，中共最重要的思想主題黨課。

2017年10月18日，習近平在19大報告開宗明義指出，大會的主題是：不忘初心、牢記使命，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，決勝全面建成小康社會，奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利，為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。

新華社報導，13日舉行的中央政治局會議指出，根據黨的19大部署，以縣處級以上領導幹部為重點，在全黨展開「不忘初心、牢記使命」主題教育，「用習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的19大精神武裝頭腦、指導實踐、推動工作，推動全黨更加自覺地為新時代黨的歷史使命而努力奮鬥」。

會議強調，今年是「中華人民共和國」成立70週年，展開「不忘初心、牢記使命」主題教育，是以習近平同志為核心的黨中央統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想作出的重大部署。

會議強調，展開這次主題教育，推動全黨深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想；要貫徹新時代黨的建設總要求，同一切「影響黨的先進性、弱化黨的純潔性的問題」作堅決鬥爭，努力把黨建設得更加堅強有力；把黨的19大精神和黨中央決策部署特別是全面建成小康社會各項任務落實到位。

據報導，這次主題教育要貫徹「守初心、擔使命，找差距、抓落實」的總要求，達到理論學習有收穫、思想政治受洗禮、幹事創業敢擔當、為民服務解難題、清正廉潔作表率的目標，並將「力戒形式主義、官僚主義」作為主題教育重要內容。

會議要求，各級黨委（黨組）要高度重視、精心組織，黨委（黨組）主要領導同志要履行第一責任人職責。領導機關、領導幹部首先要抓好自身的教育，作出表率。

會議還要求各級黨委（黨組）領導要以好的作風開展主題教育，堅決防止形式主義。要從領導幹部自身素質提升、解決問題成效、群眾評價反映等方面，評估主題教育效果。