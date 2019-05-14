中共外長王毅批美：極限施壓只會引發反擊

2019-05-14 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



面對美國總統川普祭出加稅施壓，中共也宣布加稅反擊，中共國務委員兼外交部長王毅當地時間5月13日受訪時批評美國，試圖極限施壓，只會引發正當的反擊。他還提到，單邊主義在世界橫行，謠言及抹黑成攻擊別國工具。

據澎湃新聞和香港電台報導，王毅在索契與俄羅斯外長拉夫羅夫會面並共同會見記者。

針對中美貿易磋商，王毅表示，經過雙方共同努力，中美經貿談判已取得重要和實質進展，同時也面臨需要認真對待和解決的難題，在此情況下，單方面指責另一方毫無意義，把責任推諉給另一方更不可取，而試圖極限施壓，只會引發正當的反擊，中方的舉措不僅是在維護自身應有權益，也是在維護多邊貿易機制的基本規則。

王毅指出，中美分別是世界第二和第一大經濟體，中美經貿關係的走向不僅關係兩國自身的發展，也關乎世界經濟的前景。我們相信，只要這一談判符合中國改革開放的大方向，符合中國致力於高質量發展的根本需求，符合中美兩國人民的共同和長遠利益，雙方的談判團隊就有能力、也有智慧解決好各自合理需求，最終達成一份互利雙贏的協議。

王毅還說，談判不是單行道，應當建立在平等的基礎之上。不能指望一方只能接受另一方的要求。中國在與任何國家談判時都必須堅持維護國家的主權、維護人民的利益、維護民族的尊嚴。這些原則和底線過去我們堅持，現在乃至今後我們仍然要堅持。