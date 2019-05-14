親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

《孔雀王》與日本密教：激怒佛門聖地的「神漫畫」

報稅必知！不只4大減稅措施 還有這4項新規定幫你省錢

中共外長王毅批美：極限施壓只會引發反擊

2019-05-14 09:09聯合報 記者羅印冲╱即時報導

面對美國總統川普祭出加稅施壓，中共也宣布加稅反擊，中共國務委員兼外交部長王毅當地時間5月13日受訪時批評美國，試圖極限施壓，只會引發正當的反擊。他還提到，單邊主義在世界橫行，謠言及抹黑成攻擊別國工具。

據澎湃新聞和香港電台報導，王毅在索契與俄羅斯外長拉夫羅夫會面並共同會見記者。

針對中美貿易磋商，王毅表示，經過雙方共同努力，中美經貿談判已取得重要和實質進展，同時也面臨需要認真對待和解決的難題，在此情況下，單方面指責另一方毫無意義，把責任推諉給另一方更不可取，而試圖極限施壓，只會引發正當的反擊，中方的舉措不僅是在維護自身應有權益，也是在維護多邊貿易機制的基本規則。

王毅指出，中美分別是世界第二和第一大經濟體，中美經貿關係的走向不僅關係兩國自身的發展，也關乎世界經濟的前景。我們相信，只要這一談判符合中國改革開放的大方向，符合中國致力於高質量發展的根本需求，符合中美兩國人民的共同和長遠利益，雙方的談判團隊就有能力、也有智慧解決好各自合理需求，最終達成一份互利雙贏的協議。

王毅還說，談判不是單行道，應當建立在平等的基礎之上。不能指望一方只能接受另一方的要求。中國在與任何國家談判時都必須堅持維護國家的主權、維護人民的利益、維護民族的尊嚴。這些原則和底線過去我們堅持，現在乃至今後我們仍然要堅持。

他指出，世界亂象叢生，單邊主義四處橫行，謠言及抹黑成為攻擊其他國家的工具，似乎謊言多說幾遍，就會成為事實。中俄作為兩個負責任的大國，有必要加強戰略協作，維護世界和平及穩定。

中共外長王毅(左)在索契，與俄羅斯外長拉夫羅夫會面。（新華社）
中共外長王毅(左)在索契，與俄羅斯外長拉夫羅夫會面。（新華社）
分享

王毅

相關新聞

統戰框架、陸委會緊盯 登陸交流走鋼索

2019-05-13 23:49

汪洋會洪秀柱 肯定和平協議

2019-05-13 23:44

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20

海交會福州開幕 深化兩岸交流

2019-05-14 02:07

人民幣周一跌至逾四個月新低 「破7」疑慮升高

2019-05-13 20:09

會洪秀柱談統一 汪洋：兩岸每個人都有責任

2019-05-13 16:20

「市價賠償」港府、肉商和解殺豬滅瘟

2019-05-13 14:59

趙紫陽秘書鮑彤談六四：「逆黨者亡」支配全中國

2019-05-13 14:29

會洪秀柱 劉結一：和平統一是平等協商

2019-05-13 14:05

洪秀柱與陸方座談 發表六項共同倡議

2019-05-13 12:26

洪秀柱證實 今天下午將會汪洋

2019-05-13 12:05

劉鶴美國談判 又遭訪民攔截車隊

2019-05-13 11:06

專家：解放軍缺乏攻台兩棲作戰能力

2019-05-13 10:57

香港出現非洲豬瘟疫情 業者同意撲殺6千隻豬

2019-05-13 10:28

視覺中國恢復營運 新用戶止步

2019-05-12 23:58

5年建76艦不夠看…共軍造軍艦的速度就像下水餃

2019-05-12 11:00

王全璋寄家書認錯 王妻：內容像上了4年黨校

2019-05-12 10:41

美加徵關稅 中共黨報：不屈服於任何極限施壓

2019-05-12 09:36

崔永元道歉…陸卷宗遺失案 法官自導自演？

2019-05-12 00:05

香港準備撲殺6千隻豬 業界反對

2019-05-12 00:05

防非洲豬瘟 港澳旅客來台灣 行李查驗百分百

2019-05-12 00:05

香港立法會全武行 議員倒地送醫

2019-05-12 00:05

香江風情／香港政治不好玩

2019-05-12 00:05

被驅逐聲名大噪，武統學者李毅：不好意思沒付廣告費

2019-05-11 22:57

港議會兩派衝突議員掛彩 逃犯條例審議再延後

2019-05-11 13:38

英解密文件：排除與中國司法互助

2019-05-11 12:52

香港豬肉缺貨！母親節價貴3成

2019-05-11 12:51

香港出現非洲豬瘟 數千隻豬恐下肚

2019-05-11 12:50

2艘052D型驅逐艦大連下水 數量突破20艘

2019-05-11 12:44

川普對中國強硬 港媒指有民意背書

2019-05-11 12:42

港議會審議逃犯條例 卻陷入一片混亂

2019-05-11 10:31

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16

打造「新復仇者聯盟」 中國如何發揮狼性勇闖5G、新能源產業？

2019-05-08 14:14

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 11:40
看更多

熱門文章

11年前被活埋36天 「豬堅強」現在有專屬管家、醫師

2019-05-13 12:17

外拍後18件衣服全退貨 女子遭肉搜致歉：請給我一條活路

2019-05-13 12:08

《復仇者4》總部是陸企 網友：怪不得這麼眼熟

2019-05-13 18:04

會洪秀柱 劉結一：和平統一是平等協商

2019-05-13 14:05

北京新機場今試飛 四大航空拉序幕

2019-05-13 11:30

曾發文「日本為何沒燒故宮」 陸演員被封殺、戲分全刪

2019-05-13 10:09

會洪秀柱談統一 汪洋：兩岸每個人都有責任

2019-05-13 16:20

劉鶴美國談判 又遭訪民攔截車隊

2019-05-13 11:06

陸女官員遭控搞權色、錢色交易落馬 十八大後第三人

2019-05-13 16:27

人民幣周一跌至逾四個月新低 「破7」疑慮升高

2019-05-13 20:09

洪秀柱與陸方座談 發表六項共同倡議

2019-05-13 12:26

專家：解放軍缺乏攻台兩棲作戰能力

2019-05-13 10:57

人民幣大跌 離岸價恐破7

2019-05-14 00:39

3年0繳稅 空殼公司竟發上市債4.5億元

2019-05-13 12:28

洪秀柱證實 今天下午將會汪洋

2019-05-13 12:05

貿易戰拖累人民幣重貶 離岸人民幣一度跌破6.90

2019-05-13 15:29

甲骨文中國裁900人 員工抗議政治裁員

2019-05-13 13:28

華為否認產製手機監控學生：將嚴肅追責

2019-05-13 16:18

捐一次卵最高賺45萬！ 女大生捐5次夠付買房頭期款

2019-05-13 11:47

中國前足球名將范志毅：想娶我女兒 先在上海買房

2019-05-13 16:52

照顧32年植物人女兒開口喊媽 72歲婦忍不住痛哭

2019-05-13 16:47

趙紫陽秘書鮑彤談六四：「逆黨者亡」支配全中國

2019-05-13 14:29

買18件衣服旅遊後退淘寶 女挨轟致歉：給我一條活路

2019-05-13 16:53

汶川地震11周年 溫家寶現身災區探訪

2019-05-13 09:48

香港出現非洲豬瘟疫情 業者同意撲殺6千隻豬

2019-05-13 10:28

擁全球最大航廈 北京大興機場展開試飛

2019-05-13 23:52

陸媒稱 中國成全球第四大專利進口國

2019-05-13 11:12

汪洋會洪秀柱 肯定和平協議

2019-05-13 23:44

塑膠垃圾汙染環境 中國停止進口

2019-05-13 17:42

A股量縮跌逾1% 成交額不足人民幣5,000億

2019-05-13 16:25

汪洋訓示台媒風波後會洪秀柱 認同統一沒時間表

2019-05-13 20:18

在岸、離岸人幣皆跌逾300點 創1月初來新低

2019-05-13 10:23

浙江推20條 企業將年減税近6000億元

2019-05-13 15:30

統戰框架、陸委會緊盯 登陸交流走鋼索

2019-05-13 23:49

四川德陽 首次拍到野生大熊貓 圓滾滾屁股扭來扭去

2019-05-13 16:49

美中貿易戰結束希望落空 中國股市領跌新興市場

2019-05-13 20:17

中國股匯市齊跌 人民幣創4個月新低

2019-05-13 16:39

王全璋寄家書認錯 妻：內容像念了4年黨校

2019-05-13 17:23

中國5月車市還是沒起色 自有品牌成重災區

2019-05-13 15:05

富智康第1季虧21.28億元 較去年同期虧損大減

2019-05-13 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top