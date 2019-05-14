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海交會福州開幕 深化兩岸交流

2019-05-14 02:07聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第二屆21世紀「海上絲綢之路」博覽會暨第21屆海峽兩岸經貿交易會（簡稱「海交會」）18日將在福州開幕。

中新社報導，福州市副市長杭東日前在記者會上表示，今年「海交會」將積極爭取承接第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇溢出效應，作為「海絲」國際合作平台的功能將更加完善；堅持兩岸合作、融合發展，不斷深化兩岸經貿交流內涵，對台交流合作平台作用將更加突出。

杭東表示，本屆「海交會」活動將圍繞「拓展海絲合作、深化兩岸融合、共享發展成果」主題，舉行絲路中歐投資論壇、海洋經濟與城市發展—港口合作論壇、海峽兩岸供應鏈融合發展高峰論壇三大平行論壇，和十餘場配套活動展開。

在展覽方面，本屆「海交會」共有12萬平方米的展覽面積、4500個展位，分為「海絲合作」、「兩岸融合」、「共享發展」三部分，主要規劃有「21世紀海上絲綢之路」主題展區、「海絲」進口商品展區、台灣青年創業成果與文創產品展區等19個展區。

杭東說，今年「海交會」參展的海內外嘉賓、客商數和覆蓋的國家地區數再創新高。，已落實80個國家和地區共101個團組近千人，以及160家境內外採購商團組參會。其中，斯里蘭卡、印尼、哈薩克、法國等一批外國駐華使領館官員、外國政要及世界城地組織亞太區領導層、「21世紀海上合作委員會」會員城市和組織代表也將參展參會。

在台灣團組方面，主要有台灣貿易中心、台灣電電公會、台灣聯合展覽有限公司等機構組織的台灣參展企業共310家1167人參展參會。

活動期間，還將舉辦2019海峽兩岸創投融合峰會、中國消費品全球採購交易會、全國新零售買手創業實戰福建省賽、馬尾琅岐至馬祖客運航線首航儀式、兩岸老字號論壇、「海絲」博覽會主賓國國家館開館式等配套活動。

創業福建一帶一路

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