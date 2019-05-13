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美中貿易戰大陸反擊 宣布對美國進口商品加徵關稅

人民幣周一跌至逾四個月新低 「破7」疑慮升高

2019-05-13 20:09聯合報 記者林則宏╱即時報導

第11輪中美貿易談判未達成協議後的第一個交易日，人民幣面臨沈重貶值壓力，13日在岸人民幣收報6.8721，大跌603個基點，跌幅0.88%，為去年6月19日以來最大單日跌幅，離岸人民幣更跌破6.90，讓早前已煙消雲散的「破7」疑慮再起。

由官方調控的人民幣兌美元匯率中間價13日報6.7954，較前一交易日下跌42個基點，來到1月24日以來新低，為連續第三個交易下跌。

在岸市場早盤開於6.8500元後迅速走低，接連跌破6.85、6.86、6.87幾道關卡。離岸人民幣跌勢更為明顯，早盤就重貶約500個基點點，連續突破6.88、6.89點位，更於下午3時跌破6.90，為去年12月底以來新低。

受中美貿易升級影響，上周在岸市場人民幣兌美元即期匯率累計已重貶1.1%，周跌幅創近十個月最大。5月前兩周，人民幣即期匯率累計跌幅更將近2%，這也讓今年以來人民幣兌美元匯率由升轉為貶值0.09%。

路透中文網引述交易員說法指出，中美貿易談判陷入僵局，儘管中間價維穩意圖明顯，但客盤結匯意願迅速消退，周一離岸、在岸人民幣一路下行，臨近收盤兩地匯價跌幅均超過600點，期間未見大陸國有大型銀行出手維穩，堅持讓市場決定匯率方向。在中美談判未有好轉前，在岸人民幣可能很快就會測試6.9元關口。

交易員們認為，當前關於人民幣是否「破7」的討論明顯升溫。如果中美貿易戰繼續升級，人民幣貶值幅度預估將進一步擴大。一名交易員稱，「現在看會不會破7，感覺有點早，不過沒有什麼點位不能破，破了也不一定會怎麼樣。」

星展集團日前發布的報告指出，若美國將2,000億美元中國商品加徵的關稅從10%上調至25%，人民幣兌美元將貶至7.3。在全面貿易戰的最糟狀況假設下，亦即美國對所有中國商品都課徵25%關稅下，人民幣兌美元更可能貶至接近8的水準，而人民幣貶值同時也會對新興亞洲貨幣帶來負面影響。

不過，大陸《財新網》認為，人民幣周一重貶是匯率市場對周末中美談判負面消息的反應，是預料之中的事。分析人士認為，人民幣貶值幅度若過大未必有利於中國穩定出口，且不利於未來中美磋商。就目前情況來看，在岸人民幣「破7」仍然是「小概率事件」。

中美貿易談判上周未能達成協議，導致人民幣周一重貶，也讓市場「破7」疑慮再起。（本...
中美貿易談判上周未能達成協議，導致人民幣周一重貶，也讓市場「破7」疑慮再起。（本報系資料庫）
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