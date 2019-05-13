會洪秀柱談統一 汪洋：兩岸每個人都有責任

2019-05-13 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋今天下午在北京會見前國民黨主席洪秀柱，雙方談及維護兩岸關係和平發展的重要性。汪洋說，涉及到民族復興、祖國統一的事，是每一個海峽兩岸的人都有責任的。

汪洋今天下午在北京人民大會堂新疆廳會見洪秀柱。在公開致詞時，汪洋提到，洪秀柱長期堅持九二共識，堅決反對台獨，立場堅定，勇氣可嘉，令人欽佩。

汪洋指出，中共總書記習近平一月二日在紀念告台灣同胞書發表40周年的大會上，發表重要講話，系統回顧了七十年來兩岸關係的歷史，給未來實現中華民族偉大復興和祖國統一，提出重要主張，引起國際社會和兩岸各界積極的迴響。

汪洋表示，這次洪秀柱率領龐大代表團來大陸訪問，在一定意義上，也是對習主席重要講話的呼應。

汪洋指出，今天上午舉行的兩岸關係與民族復興研討會，體現兩岸一家人，「家裡的事，咱們在家裡商量」。中國有個古訓，叫天下興亡，匹夫有責。涉及到中華民族復興，祖國統一的事情，事實上是每一個海峽兩岸的人都有責任的。絕不是台灣當局說的，只是政治機關的事情。大陸仍然堅持這樣的態度，就是要在堅持九二共識，堅決反對台獨的政治基礎上，能夠去實行形式多樣、內容廣泛的，各黨派團體與人士的民主協商。

汪洋說，在這個過程中間，希望能夠具體提出一些共識，聚同化異，一步步推進兩岸關係祖國統一進程。

洪秀柱表示，兩岸同胞都是中國人，在這個民族振興與追求和平發展的立場上是一致的。但我們非常遺憾的，在這近3年來，民進黨政府把兩岸關係弄得嚴重倒退，讓台灣各項發展都受到很大影響，壟罩烏雲，讓我們非常痛心。必須這麼說，兩岸分隔那麼久，我們的目標除了追求民族偉大復興，還有兩岸未來的終極目標，這是我們要確認的一件事情。

她指出，這個兩岸追求和平制度的解方，其實是很簡單的。我們這邊有很多朋友來到北京，尤其在這麼低迷的氣氛之下，大家有個共同心願，一是能夠代表台灣積極尋求兩岸和平制度化的對話，表達我們能夠解決問題的看法，另外也是汪洋主席說的，對於習近平在1月發表的話，大家也希望能有機會做回應。兩岸關係怎麼解決，那把鑰匙在我們手裡，兩岸政治互信基礎就是九二共識。