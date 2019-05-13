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會洪秀柱 劉結一：和平統一是平等協商

2019-05-13 14:05聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共國台辦主任劉結一。大公網
中共國台辦主任劉結一。大公網
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前國民黨主席洪秀柱今天在北京出席兩岸關係與民族復興座談會，與會的中共國台辦主任劉結一致詞表示，和平統一是平等的協商，大陸方面會願意跟台灣各層級討論，「家人只要坐在一起，就沒有解不開的心結。」

據洪辦新聞稿，洪秀柱致詞表示，九二共識是兩岸和平的定海神針，但如果到台灣街上去問，十個有九個不知道它的內容，不只是老百姓不清楚，就連現在藍營大家所謂的重量級人士對於九二共識的解釋也各有不同。

她指出，九二共識就是兩個重點，「兩岸堅持一個中國原則、共同謀求未來的統一」，兩岸利用這個模式建立起幾十年來的互信跟互動基礎。希望未來兩岸要多多交流，互相了解互相認識，才能化異求同。

據新聞稿，劉結一致詞表示，兩岸關係近來紛紛擾擾，但今天大家聚在一起，就是為了明天兩岸關係的改善，希望未來兩岸可多推舉代表性人物，積極展開民主協商，加速兩岸溝通。

他說，兩岸關係風雨70年了，面臨著很多困難，但總體而言 兩岸民間合作是不斷發展的。

劉結一表示，兩岸同根同源，希望能夠一起發展共同的夢想，讓兩岸一起站起來、富起來、勝起來。在大陸的觀念中，和平統一是平等的協商，大陸方面會願意跟台灣各層級討論，凝聚兩岸智慧。

他還說，家人只要坐在一起，就沒有解不開的心結。

洪秀柱在座談會結尾時表示，對於未來統一有高度期待，但這條路是崎嶇的，有很多障礙要克服。

她說，兩岸都有一個共識，就是拒絕台獨，台獨是假議題，騙選票的，但去中國化的文化台獨才要憂心。這種斷根滅祖的作法，非常危險，所以弘揚中華文化相對的非常重要。

研討會後，洪秀柱與劉結一共同針對座談會內容，討論出六點共同倡議，其中包括強化經濟措施、協助台灣企業參與包括「十三五」以及「一帶一路」等計畫，同時也將擴大與台灣農漁產品的大陸銷售。

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