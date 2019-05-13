趙紫陽秘書鮑彤談六四：「逆黨者亡」支配全中國

2019-05-13 14:29 世界日報 香港新聞組╱香港13日電



趙紫陽政治秘書鮑彤。 中央社 分享 facebook

現年86歲、前中共總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤昨天表示，「順黨者昌、逆黨者亡」正支配著當今中國大陸社會一切領域；釐清「六四」事件脈絡，將有助於重新審視人類文明的現狀和前途。

香港市民支援愛國民主運動聯合會與華人民主書院定18至20日，在台北舉辦「六四事件30週年-『中國民主運動的價值更新與路徑探索』國際學術研討會」，支聯會昨天先在香港舉行啟動座談會，鮑彤為此從北京致信談「六四」。

支聯會在會上宣讀鮑彤致信內容。鮑彤說，「六四」被北京當局定為禁區，他無法同意。「六四」不是過去的噩夢，而是一系列現實的存在，一個大「天安門事件」和其後千萬個「小天安門事件」的總和。

他說，「六四」在中國已經成為一種制度，那就是領導一切的中共有權動用軍警，對公民實施國家暴力鎮壓。鮑彤說，「六四」發生至今，中國人的集體維權行動幾乎沒有不遭國家暴力鎮壓的。

鮑彤還指出，從「六四」走到今天，「我們是這一段史實的親歷者和見證者」，其中一個見證是「有條件的人先富起來」的經濟改革，而所謂「有條件的人」，就是「順黨者的自己人」。他說，「順黨者昌、逆黨者亡」正支配著當今中國社會一切領域：政府、軍隊、科技、宗教、藝術和傳播等。

最後他說，釐清「六四」事件的大脈絡，肯定有助於重新審視人類文明的現狀和前途。因此，他贊成充分和無拘束地研究和討論「六四」真相、影響及其未來。

香港時事評論員劉銳紹當年是《文匯報》派駐北京記者，他全程採訪了「八九民運」，而「六四」後，他更被北京指控了五項罪名，包括他是學生背後黑手等。

他說，當年在北京採訪時，獲得的消息是北京出動20萬軍人進行鎮壓，但現在獲得的訊息是當時有35萬軍人。他說，北京方面出動那麼多軍人，背後涉及「宮廷鬥爭」，有「班師勤王」之意；但軍隊的子彈最後卻射向人民，「罪無可恕」。