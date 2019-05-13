「市價賠償」港府、肉商和解殺豬滅瘟

2019-05-13 14:59 世界日報 香港新聞組╱香港13日電



香港爆發非洲豬瘟，港府決定撲殺6000隻活豬，引起抗議。 記者鐘聖雄／攝影 分享 facebook

香港爆發非洲豬瘟，港府決定撲殺上水屠房6000隻活豬，引起活豬批發商、運輸業界人士抗議，認為影響業界生計。食衛局昨晚與業界談判後，雙方達成三點共識，包括雙方撲殺消毒後盡快重開屠房，政府會盡快提供活豬到荃灣屠房，以及若再發現非洲豬瘟，如何調節撲殺行動。

綜合媒體報導，業界表示，今次讓步是因為局方釋出善意，他們是為大局著想，不是因為銷毀6000隻活豬的問題，而是因為今次事件影響業界未來生存。

食衛局副局長徐德義表示，今次銷毀上水屠房所有活豬是因為不想非洲豬瘟成為風土病(地方性流行病)，關於賠償，會按既定機制，以市價賠償受影響的商販，細節方面會再與他們討。

由於今天活豬仍未恢復供應，被問到荃灣屠房何時可供應活豬，以及有多少供應量，徐德義表示，會盡快向荃灣屠房取得資料，並向海關總署表達可以接收內地供港活豬，以恢復豬肉供應，短期內活豬供應會有一定影響，但相信上水屠房可在7天後恢復運作，難關好易度過。

據報導，鮮肉大聯盟理事凌偉業指出，香港九成半豬隻都是是由內地進口，若每次出現問題都銷毀全部豬隻，對業界打擊很大，因政府承諾短期內提出方案，所以業界亦釋出善意決定讓步。

報導稱，上水屠房平日供應香港八成活豬，目前全港只剩400隻活豬。昨早約有300名豬販聚集屠房外，並將6隻裝在手推車的生豬擺放顯眼位置，以證明豬隻非常健康。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表明，被列為撲殺的6000隻活豬是合法購入，豬隻不但是業界財產，業界不少從業員都是日薪工作，手停口停，要求政府日後處理同類事件時，應只屠宰有關批次，而非全部。

許偉堅於昨日與10多名同業到政府總部與政府官員開會，雙方終達成三項共識，和平解決事件。