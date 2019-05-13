劉鶴美國談判 又遭訪民攔截車隊

2019-05-13 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



上海訪民金月花5月10日成功攔截劉鶴車隊。(訪民提供/美國之音) 分享 facebook

日前在美國華盛頓參加美中最新一輪貿易談判的中共副總理劉鶴，連續兩天遇到中國訪民的抗議及成功攔截車隊。美媒報導，在劉鶴此前多次前往華盛頓參加貿易談判期間，都有訪民在酒店門口或在路口成功攔截劉鶴及其代表團，表達對在中國遭受不公的維權訴求。

據美國之音報導，網上影片顯示，劉鶴率領中方代表團5月9日在抵達華盛頓後，前往美國貿易代表辦公室與賴海哲和財政部長米努勤舉行磋商。被警方攔截在附近的多位中國訪民儘管無法靠近，但卻高喊抗議口號，聲音大到足以令劉鶴聽到。

而在5月10日中午11點多，在劉鶴車隊離開美國貿易代表辦公室談判會場，經過17街和H街路口時，上海訪民金月花衝上車道，舉牌站在行進中的中方車隊前，迫使車隊減速並躲她繞行，景況危險。特勤人員在車隊快過完後才設法將她拉到路邊戴上手銬控制。劉鶴已於上週五下午離開美國回中國。

據悉，幾位訪民及翻譯5月11日上午前往華盛頓哥倫比亞特區美國地方法庭，準備參加金月花面見法官的聽訊，被告知安排在下午。

多次參與攔截中國國家主席習近平及劉鶴在華盛頓車隊的上海訪民艾福榮對美國之音表示，每次中共領導人赴美訪問或者談判，他們訪民都冒著危險攔截車隊，就是希望中共高層能了解實情，接受訪民在中國遭受被強拆和搶奪資產的冤情狀書，依法公平公正地補償訪民被強拆或者歸還訪民失去的資產等。