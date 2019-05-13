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專家：解放軍缺乏攻台兩棲作戰能力

2019-05-13 10:57聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中國國家主席習近平2019年4月23日為慶祝中國海軍建軍70週年，在山東青島檢閱...
中國國家主席習近平2019年4月23日為慶祝中國海軍建軍70週年，在山東青島檢閱解放軍海軍儀仗隊。（美國之音）
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美國國防部上周發布報告說，中國可能正在準備對台動武時可能出現的緊急情況，同時遏制、推遲或拒絕第三方的干預。美媒引述專家指出，中國缺乏足夠的海運和兩棲作戰能力，武力解決台灣問題，目前不太可能。

據美國之音報導。五角大樓向國會提交了2019年中國軍事與安全發展的報告，列出了對台動武的可能性。南華早報昨援引這份136頁報告的內容說，中國對台動武可能包括海上封鎖，切斷台灣的進口，同時伴隨大規模的導彈攻擊，佔領金門馬祖等離岸島嶼。

報告指出，空襲和導彈攻擊的目的是摧毀重要的軍事與交通設施，並在台灣西海岸的南北兩端實施大規模的登陸入侵。報告並指，隨著中國軍力日益現代化，台灣防務優勢持續下滑，台灣還面臨可觀的軍備和準備狀況的挑戰。

不過，軍事分析人士對報告的內容提出了質疑。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院的軍事分析員高瑞連（Collin Koh）說，報告中提到的兩棲登陸行動不太可能發生，因為中國缺乏足夠的海運和兩棲攻擊能力，與其他兵種進行協調。

美國智庫蘭德公司的國際防務研究員希斯（Timothy Heath）也說，中國軍隊缺乏足夠的船隻去運送軍隊實施入侵，繼續成為中國入侵台灣的任何軍事計劃的短板（劣勢）。

他說，動用兩棲攻擊艦和其它艦船把作戰部隊送上台灣的海灘十分關鍵，因為這是解放軍能夠保證佔領台灣的唯一方法，但解放軍目前缺乏此類船隻。

不過，報導也引述中國的軍事分析員李傑表示，只要中國最高領導人下令，中國軍隊儘管存在各種各樣的不足，依然能夠完成任務。李傑稱，與過去相比，中國兩棲作戰能力經過這些年的廣泛訓練已經得到改善。

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