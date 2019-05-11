被驅逐聲名大噪，武統學者李毅：不好意思沒付廣告費

2019-05-11 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



被台灣驅逐出境、貼上搞武統標籤的大陸學者李毅11日下午表示，明年民進黨一定下台，他準備明年六月就要再訪台灣。他認為，未來十年台海一定風平浪靜。

李毅今天在北京參加一項論壇接受台媒訪問表示，台灣的前途無非四種：和平獨立、武力獨立、和平統一、武力統一。和平獨立大陸不能接受。武力獨立則是可能的。他曾寫過「順利實現台灣獨立的八項方針」一文，就是談台灣武力獨立的八項方針。

李毅認為，和平統一這路不好走。現在台灣一百個人當中，四十五個「台獨」，四十五個「獨台」，要統一的不到十個。這十人有九個是老頭老太。他說，十年後，台灣想要統一的不是死絕了就是站不起來了。這條路挺難的。

李毅辯稱，武統不是他的主張，蔣介石先生一輩子在台灣幹的事就是反攻大陸，何謂反攻大陸就是武統。而且根據中華民國憲法和兩岸人民關係條例，大陸各省和台灣同屬一個中國；根據李登輝建立，陳水扁凍結（實為終止）但也不敢廢除的國統會和國統綱領，中國必須統一、必然統一的。

武統也行，和統也好，李毅認為，自己有言論自由，「你不能就說蔣介石主張反攻大陸是恐怖份子，也違反國家安全要驅離他吧？」

「我特別理解，蔡姐（蔡英文），蘇哥（蘇貞昌），賴哥（賴清德），都很困難，黨內鬥成這個樣子。黨外又有韓流橫掃千軍，又冒出了台風，出了我這個事，立刻就派上用場。蘇貞昌說要把我趕出去，臉書一天一夜就有十八萬個讚，蔡姐一看太棒了，立刻對記者說一定要趕出去，點擊率也上來了，賴哥又稱，要驅離外還要立法永遠讓我進不去。」李毅笑著說。

李毅認為，驅逐他，於理於情於法都不合。但態度上很好，為他改機票，單獨出關，吃喝照顧得很好。被問到，他當時會怕嗎？李毅說「不會怕。明年六月就再去台灣，因為明年五月民進黨肯定就要下台了，蔡英文和賴清德肯定要下台了。明年五月二十日，一定換人」。

怎麼看韓流和台風。李毅說，2020不是韓國瑜就是郭台銘。國民黨贏定了。初選後，誰選上就是誰，國民黨不會內鬥。「但這兩人誰上，對北京來說沒有區別，大陸現在只要讓民進黨下，不管台灣誰上都行。」

至於較喜歡誰，李毅稱：「不好說！」他表示，要不是有個韓國瑜，去年九合一民進黨不見得輸，但天上就是掉下個韓國瑜來。現在，韓國瑜栽樹，郭台銘乘涼；韓國瑜播種，郭台銘摘桃。不同的是川普當選的第二天，郭內部就歡呼了，那時候就準備了，準備時間很長，且郭是上乘大家富人，屬於高大上，相比之下韓國瑜就是屌絲了。

被貼上武統學者標籤，李毅強調，他有一篇文章去台之前寫的：「李毅：今後十年台海可能風平浪靜」。別看美國軍艦一直去繞，未來十年台海不會有事，一定風平浪靜。

至於喜歡韓或郭，李毅表示，不管是韓是郭當選，兩岸都會風平浪靜。兩個都一樣，個人特色。這兩個人都不接近大陸。但都接近地氣，韓國瑜接台灣地氣可能更接近一些，畢竟賣菜了幾年。