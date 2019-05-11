英解密文件：排除與中國司法互助

2019-05-11 12:52 世界日報 香港新聞組╱香港11日電



港府在爭議聲中推展《逃犯條例》修訂，特首林鄭月娥日前要議員參閱立法會檔案，了解條例原意。據本土研究社取得的1988至1992年英國解密文件，揭示英方對引渡的憂慮及對中國的不信任，北京當局1988年亦承認，引渡等法律未發展完善，建議實施初期只限於民事和商貿合作方面。

北京同意 引渡初期排除刑事

明報報導，根據英國官方解密檔案，中英雙方早於30多年前就針對司法互助協議提出意見，英國外交及聯邦事務部（FCO）在1988年3月提及，若同意展開司法互助，須先考慮涵蓋範疇等細節，英方認為協議應排除刑事，因擔心這令與中方磋商香港事宜時更複雜。

北京當局對協議涵蓋刑事與否亦有保留，1988年7月向英方承認，基於香港問題的複雜性及引渡安排等法律體制未夠完善，涵蓋刑事太難，故一旦展開合作，建議只限於民事和商貿，涵蓋刑事須待時機成熟。

英國憂慮 引渡到港者轉內地

據報導，1992年6月一份文件提及，若實施引渡安排，英方關注相關國家的法制和人權狀等；香港副政治顧問同年7月去信FCO澄清，當時沒有與中方商討任何引渡安排，擔心令其他國家引渡至香港的人再被引渡至內地。

本土研究社成員陳劍青認為，文件顯示英方當時對中方不信任，衍生對引渡安排的憂慮。至於林鄭要議員參閱立法會檔案了解《逃犯條例》原意，最理想是參閱80年代後期至90年代初中英雙方最高層文件，惟1987至1992年文件最快要2048年才解封，本研社正向英國國家檔案館上訴，冀盡早解封。