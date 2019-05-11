香港出現非洲豬瘟 數千隻豬恐下肚

2019-05-11 12:50 世界日報 香港新聞組╱香港11日電



非洲豬瘟襲港，同批恐已「落肚」，撲殺6千頭。香港中國通訊社 分享 facebook

非洲豬瘟疫情在內地延燒，香港昨日也失守。港府食衛局證實，從廣東湛江運到香港上水的活豬中驗出非洲豬瘟病毒，這是香港首宗非洲豬瘟個案。當局將撲殺銷毀上水屠宰房內的6000頭活豬，豬肉供應恐大減八成，勢必也會推升豬價。

估活豬供應大減8成

文匯報報導，染病活豬上周四運抵上水屠房，一度被「誤診」無患非洲豬瘟，導致八天後才驗出病毒。目前該病豬已被銷毀，但同日在屠房的數千隻豬已流出市面。當局即時決定即時銷毀上水屠房內6000隻活豬，並封閉上水屠房消毒，直至完成全面清洗為止。

報導指出，食物安全專員何玉賢表示，非洲豬瘟有潛伏期，不排除該豬抵港時只是在潛伏期，或初發病，所以病徵較輕微，令獸醫未能察覺。不過何玉賢強調，現時未有證據顯示其他豬隻受到感染。

香港食物及衛生局長陳肇始表示，上水屠房雖然暫時關閉，但荃灣屠房仍然會繼續運作，指香港未來一段日子仍會有少量活豬供應。她重申非洲豬瘟不會感染人類，只要煮熟亦可以進食，事件不涉及食物安全風險。

綜合媒體報導，入侵香港的病豬上周四即出現異樣，當局卻拖了八天遲至昨日才公布，媒體質疑當局延誤公布疫情。食安部門表示，染病豬隻在檢疫時並無症狀，屠宰後發現症狀隨即銷毀，當時獸醫檢查後認為「未必是非洲豬瘟」，因此只做一般化驗，直至昨日再度提取樣本檢驗時，才發現對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。

當局指出， 之後從上水屠宰房取四個樣本化驗，均未驗出非洲豬瘟病毒，未來將加強檢驗工作，目前也停止廣東湛江豬場供應香港活豬，港府同時通知內地海關總署，將調查供港豬場情況及豬場周邊有無受到影響。