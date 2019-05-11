2艘052D型驅逐艦大連下水 數量突破20艘

2019-05-11 12:44 世界日報 中國新聞組／北京11日電



兩艘052D型導彈驅逐艦大連齊下水。 圖擷自 人民網 分享 facebook

兩艘052D型導彈驅逐艦10日上午在大連造船廠同時下水。這也是繼去年7月3日兩艘055型萬噸大驅後，大連造船廠再次同時下水兩艘軍艦，也讓052D型驅逐艦的數量正式突破20艘，全球數量僅次於美軍的伯克級飛彈驅逐艦。

綜合大公報、ETtoday、多維新聞報導，目前052D驅逐艦共有11艘現役、3艘海試中、6艘下水裝，4艘分段建造。

據報導，該型艦裝備新型相控陣雷達、64單元通用垂發裝置等艦載武器。在海軍70周年閱艦式上，擔任檢閱艦的「西寧」號即為052D型導彈驅逐艦。

報導指出，052D驅逐艦全長156~160公尺，寬17.5公尺，滿載排水量約7000噸，乘員280人，主要武裝為紅旗-9中遠程防空飛彈、長劍-10遠程巡弋飛彈、鷹擊18反艦飛彈YJ-18A，每艘單位造價35億元人民幣(約5億美元)。

據報導，此次下水的兩艘分別是052D型的第19、20艘。在20艘中的第14艘開始，均為052D型加長版，尾部甲板加長四米至五米，以便於新型艦載直升機起降。另外，052D型加長版還更新遠程警戒雷達，紅旗-9B艦空導彈。分析人士指出，根據相對固定的建造周期，上述9艘052D可在2022年前服役。全部24艘可在2025年前交付。