劉結一會見中國國民黨前主席吳伯雄

2019-05-10 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



據中國台灣網，中共國務院台辦主任劉結一10日在太原會見了中國國民黨前主席吳伯雄，雙方就當前兩岸關係交換了意見。吳伯雄此次應邀前來出席「問祖炎帝．尋根高平」第四届海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間拜祖典禮活動並參訪。