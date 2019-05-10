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劉結一會見中國國民黨前主席吳伯雄

2019-05-10 20:06聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

據中國台灣網，中共國務院台辦主任劉結一10日在太原會見了中國國民黨前主席吳伯雄，雙方就當前兩岸關係交換了意見。吳伯雄此次應邀前來出席「問祖炎帝．尋根高平」第四届海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間拜祖典禮活動並參訪。

劉結一日前在廈門會見前去漳州祭祖的前立法院長王金平，10日會見吳伯雄。另，中國國民黨前主席洪秀柱將於12日至15日到北京參訪，就兩岸關係和民族未來等共同關心的問題開展對話與協商，深入交換意見。

中共國務院台辦主任劉結一(右)10日在太原會見了中國國民黨前主席吳伯雄。（中國台...
中共國務院台辦主任劉結一(右)10日在太原會見了中國國民黨前主席吳伯雄。（中國台灣網照片）
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吳伯雄劉結一國民黨
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