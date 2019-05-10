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【重磅快評】厲害了！蔡英文不出門 打敗風塵僕僕賴清德

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

美國今天中午宣布提高二千億美元中國大陸貨物的關稅至25%，一反過去強硬的高姿態，中共外交部發言人耿爽下午表示，中美兩國元首之間一直通過各種形式保持著聯繫。希望美方能夠同中方一道努力，共同來構建以協調、合作、穩定為基調的中美關係。「在此方面，雙方需要相向而行。」

在今天下午中共外交部例行記者會中，被問到美國宣布提高關稅後，中共國家主席習近平和美國總統川普是否通過電話，耿爽回答，「你提到的情況我沒有聽說」。但他稱，中美兩國元首之間一直通過各種形式保持著聯繫。

在美國提高關稅後，中美經貿磋商是否會對中美其他領域產生影響的問題時，耿爽表示，一個健康穩定發展的中美關係符合兩國的利益，也是國際社會的普遍期待。希望美方能夠同中方一道努力，共同來構建以協調、合作、穩定為基調的中美關係。「在此方面，雙方需要相向而行。」

至於中國何時會宣布對美增稅的報復性措施的問題，耿爽稱，中共商務部新聞發言人今天中午已經發表了談話，「你所關心的具體內容，請你再保持關注。」

另據路透社報導，美國聯邦通信委員會(FCC)週四一致投票反對中國移動向美國提供電信服務的申請，同時表示，正在審查另外兩家中國電信公司中國聯通及中國電信所持有的類似批准。該委員會表示，拒絕的理由是，中國政府可能利用這一批准對美國政府進行間諜活動。

耿爽表示，中方一貫鼓勵中方的企業在遵守國際規則和市場規律的情況下對外開展投資活動，「我們也要求他們要遵守當地的法律。」

耿爽表示，中方敦促美方要尊重市場經濟的原則，停止將國家安全泛化的錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓，為中國企業赴美投資提供一個公平、公正和非歧視的環境。

一反過去中美貿易戰中的強硬高姿態，中共外交部發言人耿爽下午表示，中美雙方需要相向...
一反過去中美貿易戰中的強硬高姿態，中共外交部發言人耿爽下午表示，中美雙方需要相向而行。（環球網照片）
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