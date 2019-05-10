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【重磅快評】厲害了！蔡英文不出門 打敗風塵僕僕賴清德

林鄭「廢話論」 被批對港破壞更甚梁振英

2019-05-10 17:51世界日報 香港新聞組╱香港10日電

林鄭的「廢話論」激起火花，據明報報導，民主黨主席胡志偉稱她對港破壞較前特首梁振英更甚，前基本法諮詢委員會成員田北俊批評林太的「廢話論」混淆視聽。

報導指出，林鄭其後回應胡志偉的批評時，不點名引述民主黨何俊仁當年在立法局的說法，稱何俊仁曾指逃犯條例的制度、人權保障，在回歸後可用於中港移交，「換句話說，今日逃犯移交條例中的條款、保障，以當日民主黨議員來看，是可以適用」。

田北俊：鄧小平也看漏？

田北俊表示，逃犯條例遠早於回歸前已在基本法起草委員會及基諮會討論，才交當時的立法局處理，但林鄭只引述立法局的會議紀錄。報導指出，他又透露，商界當年面對回歸感憂慮，甚或撤資，所以有兩項措施作「定心丸」，一是英國給予「居英權」讓商界安心留下，二是不會被移交到內地。田北俊稱當年基諮會各方並非「看漏」，而是各方刻意不把內地加入逃犯條例適用地區，若林太認為這是「廢話」，是對當年中央官員的「侮辱」，「難道鄧小平都看漏了？」

何俊仁：林鄭斷章取義

據報導，何俊仁則強調，97年議會審議支持修例時，把法例本地化，當年發言有重要前設，因知悉中國正考慮簽署《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR），簽署後政治公民權利會受國際監督，然而內地卻無落實公約內容，法治環境亦愈見敗壞，強調林太不應將其說法斷章取義、誤導公眾。

報導說，新民黨主席葉劉淑儀稱，林太引述回歸前的討論過程以解釋條例背景，不認為有什麼問題。她說不知悉基本法起草委員會等商討內容，但回歸前港英政府無時間與北京商討移交逃犯安排。

民主黨香港鄧小平
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