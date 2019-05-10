林鄭指反修例是「廢話」 7泛民議員反嗆遭逐離場

2019-05-10 17:59 世界日報 香港特派員 世界日報 香港特派員 李春 ╱香港10日電



香港為引渡安排修改「逃犯條例」，爭議熱上加熱。香港特首林鄭月娥昨天出席立法會答問會時表示，對有人指回歸後「逃犯條例」不容許香港和中國其他地方之間移交逃犯是刻意安排，怕大陸法制有問題，也有人指在中方在中英談判期間也擔心容許香港和大陸移交逃犯會影響順利回歸，這些言論全部都是「廢話」。

民主黨立法會議員涂謹申提出，港府修訂「逃犯條例」，對社會不同建議置若罔聞，香港亦因修例引起社會矛盾撕裂，今年七一遊行可能會有數以10萬計市民遊行，為香港帶來不穩定，呼籲中央政府指派國家各部委及香港政府，提交全面技術及政治全方位評估報告，以作應對。

涂謹申又說，中美貿易談判正處理關鍵時間，質疑為何特首與政府在此時為國家添煩添亂，這次的修例亦關乎與台灣的關係以及香港在大灣區的獨特角色。由於修例並非純粹香港內部事務，亦涉及台灣，適合以一個更高的高度去看待問題。

【香港新聞組╱香港10日電】

昨日特首答問大會上有7名民主派議員被逐，而特首林鄭月娥就修訂《逃犯條例》的言論引起民主派議員極大不滿。

據明報報導，多名議員被逐由公民黨郭家麒將道具鐘送給林太開始。其後林太反駁回歸前決定不移交逃犯到內地的不同說法，形容「全部都是廢話」，毛孟靜在座位上斥林太「講大話」；立法會主席梁君彥隨即指毛孟靜言論嚴重冒犯，並稱她在特首發言時不適當插言，要求她收回言論。毛孟靜拒絕並再批評林太「講大話」，隨後被逐離場。

人民力量陳志全、新民主同盟范國威及民主黨許智峯亦先後被逐。據報導，民主派稱，前主席曾鈺成並未有因為議員批評人「講大話」而驅逐議員，質疑梁君彥處理手法。

另據香港01報導，梁君彥晚上會見記者時表示，毛孟靜口中的「講大話」在英國國會屬「非議會語言」，認為她在莊嚴場合發表「非議會語言」的嚴重指控，更拒絕收回言論，只好將她逐出會議廳。梁君彥又指，這次的裁決已成為日後案例。