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【重磅快評】厲害了！蔡英文不出門 打敗風塵僕僕賴清德

德仁天皇即位後 第一位見的外賓是他

2019-05-10 17:57世界日報 中國新聞組╱北京10日電

共同社報導，剛剛即位的日本德仁天皇和皇后，9日在位於東京元赤阪的住所赤阪御所與即將離任的中國駐日大使程永華夫婦進行懇談。這是天皇夫婦即位後首次與外國要人會面。而此前兩天，日本首相安倍晉三等政經人士才出席程永華的離任招待會，中日關係再受關注。

環球網引述日本電視台的報導，當天上午11時，德仁天皇及皇后在自己所居住的赤阪御所「檜之間」迎接來訪的程永華及夫人汪婉，並進行約25分鐘的會談。值得一提的是，當天的會面原計畫僅由天皇一人出席，後來雅子皇后臨時決定參加會見。

時事通訊社稱，程永華日語水平很高，因而天皇夫婦和大使夫婦在不借助翻譯的情況下就可以直接交談，而且談得非常愉快，「不時歡聲笑語」。程永華既是天皇5月1日即位後接見的首位外國貴賓，也是首位外國使節。

日本TBS電視台稱，中國大使受邀前往皇宮會見天皇，是日本皇室的固定禮節。此前剛剛退位的明仁上皇也經常接見即將離任的外國使節。此外，德仁天皇也期望通過會見中國大使，表達對大使本人的尊敬，以及對日中兩國關係改善的期待。

本月7日晚，安倍晉三、自民黨幹事長二階俊博、公明黨代表山口那津男等政經界近千人出席了於東京舉行的程永華離任招待會。安倍還發表演講，對程永華作為「日中溝通橋梁」的角色予以讚揚。上個月，安倍還曾邀請程共進午餐。

環時指出，日本輿論認為，即將離任歸國的程永華得到日本方面的高規格禮遇。日本朝日新聞稱，被稱為「知日派」的程永華自2010年2月就任以來，已經擔任9年3個月的中國駐日大使，創下歷任中國駐日大使任期最長紀錄。程在任期間，日中關係因「撞船事件」、釣魚島問題而一度陷入低谷。在困難的局面下，對日本情況非常了解的程永華堅持「通過對話推動相互理解」，並充分運用自己在日本的人脈，為日中溝通付出巨大努力。

德仁安倍晉三東京
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