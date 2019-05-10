從李登輝、川普、習近平的共同點，兩岸觀察家分析：台灣未來命運，戰略比戰術更重要

2019-05-10 14:32 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



高通、蘋果達成世紀大和解，反映了川普總統的深謀遠慮。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

最近高通、蘋果達成世紀大和解，蘋果同意付給高通部分權利金，高通股價一路暴漲，分析師預言高通有可能成為全球最大半導體公司。

很多人忽略了這則新聞，但其反映了川普總統的深謀遠慮。高通在2年前差點被另一家半導體大廠博通（Broadcom）收購，當時是半導體界有史以來最大併購案，都談得差不多了，但在最後一刻鐘被川普攔下，表示高通和5G相關，有國安層面戰略考量。

當時我不明白川普為何小題大作，應該尊重市場機制。事實上當時還沒有中美貿易大戰、科技大戰，5G華為事件也尚未發生。川普雖然當上總統，但基本上美國還是維持歷任總統市場經濟的精神，中國大陸也仍相當積極地在美投資。

這說明川普其實是一位有大思考格局的戰略家，姑且不論其政策是否正確，但他很早就在布局。川普看出5G的重要性，並利用高通作為手上重要王牌。去年川普掀起中美貿易大戰，到後來才顯現本質是高科技之戰，又以5G為核心。

蘋果和川普為何要突然和解？其實也有原因，先前蘋果有用英特爾5G晶片，但英特爾最近宣布退出5G晶片市場，逼得蘋果不得不用高通，因為不可能用華為產品。

川普另外一個布局是定調中國為美國戰略上的頭號敵人，並聯合全球8個國家一起封殺華為。結果並不成功，義大利剛成為第一個加入「一帶一路」的G7國家，英、德也鬆動原來的強硬立場。

有人說川普水平不高、講話粗魯，缺乏戰略思考。但從2件事情可以看得出來，他絕對不是沒有戰略眼光。第一、布局5G，利用高通掀起中美貿易大戰；第二、退出全球多邊經貿協定，但卻聯合多國對抗華為。簡言之，川普在「商業」和「外交」上都取得巨大成就，這正是成功企業家的特質，即集中資源做最重要的事。

台灣的大戰略家是李登輝，他從蔣經國時代獲得重用，逐漸爬升。1994年台灣原有一個重大經濟戰略「亞太營運中心」，利用中國大陸作為腹地，打造台灣成為人流、物流、金流中心，但因李登輝1996年提出「戒急用忍」政策，以致胎死腹中，而李登輝也逐漸開始顯現台獨真面目，台灣從此走上不同的道路。

中國大陸的戰略思想家除了毛澤東以外，最重要的就是鄧小平，他在50年前大膽推進改革開放的方向，中國才有今天的繁榮，成為世界強國。

習近平也非常有戰略前瞻布局，「一帶一路」就是最好的例子。上週一帶一路峰會舉辦，不少人澆冷水，認為沒有上一屆光彩奪目。事實這是一件好事，浮誇不見了，接下來的是實際執行。歐亞非國家透過一帶一路戰略聯盟，在今天歐盟瓦解和美國保護主義的趨勢下，形成一個重要平台，創造多邊互贏的機制，台灣能和這個平台採取敵對的立場嗎？

小英今天的戰略是什麼？講白了就是聯美反中，削弱中華民國的正當性。這是郭台銘要出來選總統的原因，他看到了和平的危機，假如他不挺身而出，台灣未來20年可能會走到一個不同的方向上。這也是美國民主黨前副總統拜登最近宣布角逐總統的理由，他表示若川普再連任4年，美國自由民主的價值會被摧毀。

我們正進入一個新的時代，「戰略」的重要性遠超過「戰術」，這對台灣有非比尋常的意義。台灣一向精於戰術，可以把許多東西如手機做得無比精細，但那是別人的設計、別人的標準、別人的平台，我們在其中的價值只是很小一部分。

戰略不只是政治，也體現在經濟層面。現在最流行的投資哲學為「被動式投資」，也就是買市場指數ETF，跟著大盤走，只要看趨勢，決定策略，不用再費心選個股，這是另一個整體勝過個體的例子。

最近在上海參加一場高峰晚宴，來賓共60人，其中大陸人士占3/4，都是行業與金融方面的佼佼者與菁英。主題演講是關於在中美貿易大戰新形勢下，中國產業的發展方向以及投資機會。

整場的氛圍異常冷靜，主講人剖析川普對中國大陸盡一切可能的全面封殺，不僅在經貿合作和金融投資，也包括未來人員的聘用等層面。沒有的是「厲害了，我的國」這種自吹自擂，也沒有世界末日來臨的那種悲情。

相反地，我所觀察到的是精誠團結、萬眾一心、全民抗日的那種決心。任正非最近表示，川普所做的一切制裁，對華為而言可能是最好的事。為什麼？因為這會使華為更堅強、更自主、更加藉由創新提升自身未來的競爭力。

從某個角度來說，這也關係到美中的未來。美國是「短多長空」，現在澆熄了中國的氣焰，但長期會被中國追上甚至超越。中國則是「短空長多」，短期輸掉美中貿易戰，但美國所做的一切，都使中國走向一個更好的未來，變得更規範、更國際化，也更堅強。

那台灣呢？現在是多還是空？我們必須從戰略的角度來思考：假如台灣沒有往對的方向走，未來的環境可能會更嚴峻，到時候不管我們多麼努力，也很難成功。

週末看了電影「復仇者聯盟4：終局之戰」，頗有感觸。為了台灣未來的命運，我們必須要團結起來，扭轉我們的未來，「Whatever it takes」（不計一切代價）。

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