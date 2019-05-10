等待8年後 中移動進軍美國突遭全票否決

2019-05-10 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



經過長達8年的等待，中國移動還是被擋在美國市場之外。

觀察者網報導，當地時間9日，美國聯邦傳播委員會（FCC）內部以0:5的投票結果，一致否決中國移動美國子公司（China Mobile USA）於2011年提交的電信服務申請，理由是「國家安全風險」。

去年7月，美國商務部就已建議把中國移動拒之門外。這也是美國政府首次出於國家安全和執法的角度，要求FCC拒絕一家通信業者（非通訊設備公司）的服務。

大陸電信專家項立剛曾表示，中國大陸市場對美國大型電信業者開放，但美國卻禁止中國移動在美開展業務，這是非常不對等的政策。

根據FCC官網於5月9日的公告顯示，該機構認為，批准中國移動申請不符合公眾利益，會對美國國家安全構成隱患。

FCC主席帕伊（Ajit Pai）則表示，由於中國移動是國有企業，中國政府可能會利用美國電信網路，向美國政府機構收集情報。這是絕對不可接受的風險。

FCC在聲明中也直言：這也是美國政府首次出於國家安全和執法的角度，要求FCC拒絕一家通信業者的服務。

中國移動美國子公司於2011年提交的申請指出，其服務業務僅包括在美國市場為美國和其他國家提供國際電話業務，並不涉及美國國內移動服務。

大陸資訊消費聯盟理事長項立剛接受《環球時報》採訪時稱，中國移動在美國並不是申請全面業務，而是中美之間的國際長途等業務。事實上，大陸市場對美國大型電信業者AT&T開放，後者還在大陸設有分公司，但美國卻禁止中國移動在美國開展業務，這是非常不對等的政策。

他指出，中國移動在美國的業務申請，主要是固定電話業務，但因美國沒有簽發許可，所以業務也沒有展開，因此談不上對用戶有什麼影響。

在對中國移動做出決定前，美國政府也以同樣理由向中興、華為兩家大陸電信設備商下達禁令。

《華爾街日報》分析，這是川普政府試圖阻撓大陸企業進軍美國市場的最新證據。